Sportfreunde ziehen Reißleine

Hessenligist Seligenstadt steigt freiwillig in die Gruppenliga ab / Marton trainiert erste Mannschaft

+ Mannschaftsfoto für die Geschichtsbücher: Noch im vergangenen September feierten die Sportfreunde mit dem Sieg über Kickers Offenbach im Elfmeterschießen des Hessenpokals einen der größten Erfolge der jüngeren Vereinsgeschichte, künftig wird dieses Team nicht mehr zusammenspielen. - Foto: Scheiber

Seligenstadt - Nun ist es endgültig: Die Sportfreunde Seligenstadt ziehen ihre Mannschaft nach vier Spielzeiten aus der Fußball-Hessenliga zurück und treten in der kommenden Saison mit der ersten Mannschaft in der Gruppenliga Frankfurt Ost an. Von Patrick Leonhardt