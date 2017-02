Tabellenführer will in die Gruppenliga

Voller Einsatz für den Aufstieg in die Gruppenliga. Rafael Mitsopoulos (links) will mit der Spvgg. Dietesheim aufsteigen. Der in dieser Szene unterlegene Marko Bosnjak (SG Heusenstamm) soll künftig ebenfalls mithelfen.

Offenbach - Erst am Mittwoch, 1. März, beendet die Fußball-Kreisoberliga Offenbach mit den noch ausstehenden Nachholspielen ihre Winterpause.

Die 16 Mannschaften der Liga haben in den vergangenen Tagen das Training aufgenommen - zum Teil mit neuen Spielern und revidierten Zielen. Keine Veränderungen gab es bei der Spvgg. Seligenstadt und beim Aufsteiger TuS Zeppelinheim. Nur das Saisonziel hat TuS-Trainer Roberto Rizzo neu ausgerichtet. „Als Aufsteiger strebt man den Klassenerhalt an, doch nach der bisher so gut gelaufenen Saison wollen wir schon zwischen Platz fünf und Platz acht landen“, kündigt er an. Überhaupt haben sich die drei Aufsteiger bisher ausgezeichnet geschlagen. Neben Zeppelinheim überzeugten auch der VfB Offenbach und die SG Heusenstamm-Zrinski. Die drei Teams belegen die Plätze fünf bis sieben, direkt hinter den vier Aufstiegsaspiranten.

Von denen hat die Spvgg. Dietesheim in den letzten Tagen noch einmal „zugeschlagen“ und präsentiert als Tabellenführer sieben neue Spieler. Vor allen Dingen Marko Bosnjak und Matej Tokic, die von der SG Heusenstamm-Zrinski kommen, haben im bisherigen Saisonverlauf mit zusammen acht Toren ihre Klasse in dieser Liga unter Beweis gestellt. „Das Saisonziel für uns ist der Wiederaufstieg in die Gruppenliga“, sagte Anja Klimkait vom Dietesheimer Vorstand. „Den ersten Meilenstein, die Tabellenführung zur Winterpause, haben wir bereits erreicht“, ergänzte sie und gab im 35-jährigen Daniel Strack auch gleich den neuen Trainer für die Reserve in der Kreisliga A Ost bekannt. Dessen Bruder Wolfgang (38) spielt weiter in der ersten Mannschaft. Daniel Strack löst Benjamin Crnaric ab, der als Spieler erhalten bleibt.

Keine oder kaum Veränderungen gab es bei den Konkurrenten vom 1. FC Langen, der TSG Neu-Isenburg und beim SVG Steinheim. „Unsere Mannschaft ist stark genug“, sagt Steinheims Abteilungsleiter Bernd Hartmann. „Wir sind überzeugt, dass Jürgen Baier als neuer Trainer das Potenzial der Mannschaft abrufen wird.“ Mehr Betriebsamkeit gab es dagegen im Tabellenkeller, besonders beim Schlusslicht TSV Heusenstamm. Der Traditionsverein stellte sich gegenüber dem Saisonstart komplett neu auf und verpflichtete insgesamt elf neue Spieler (wir berichteten). Aber auch die SG Wiking rüstete den Kader mit sieben neuen Spielern noch einmal auf. (rjr)

