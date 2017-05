Spvgg. Dietesheim nach 0:3 aus dem Rennen

OFFENBACH - Die TSG Neu-Isenburg setzte sich im Verfolgerduell der Fußball-Kreisoberliga Offenbach mit 3:0 bei der Spvgg. Dietesheim durch und wahrte ihre Aufstiegschance, während die Dietesheimer aus dem Rennen sind.

An der Tabellenspitze hatte Steinheim bereits am Freitag vorgelegt, Verfolger 1. FC Langen gab sich beim Gastspiel in Klein-Welzheim keine Blöße und bleibt mit dem 3:1 eine Woche vor dem „Gipfeltreffen“ gegen Steinheim in Schlagdistanz. Im Spiel zweier Aufsteiger setzte sich der VfB Offenbach mit 3:1 gegen TuS Zeppelinheim durch.

Im Kampf gegen den Abstieg setzte es für die zwei hinteren Tabellenkinder Niederlagen. Die JSK Rodgau II verlor auf eigenem Platz gegen die SG Wiking mit 3:4, die TSV Heusenstamm unterlag beim FC Offenthal mit 1:6 deutlich. Beide treffen kommenden Sonntag im direkten Duell aufeinander. Nur der Sieger wahrt sich eine Chance auf den Relegationsplatz.

TuS Klein-Welzheim – 1. FC Langen 1:3 (0:0). Die Gastgeber zeigten eine ansprechende Leistung. „Nach der Pause wurde der Druck der Gäste immer stärker und wir sind nach einem Standard in Rückstand geraten“, sagte Klein-Welzheims Abteilungsleiter Axel Winter. „Wir hatten Chancen zum Ausgleich, konnten diese aber nicht nutzen. Doch auf die Leistung können wir in den nächsten Spielen aufbauen. Zunächst gilt es, den Relegationsplatz zu verteidigen.“

TuS Klein-Welzheim: Raponi; Köppler, Böhm, Mokhlis, Kramer, Frumento, Popp, Selcik, Sari, Biljibani, Özdemir (Eksert, Chiapperini)

1. FC Langen: Duman; Gaidzik, Feldscher, Max Werner, Kirnig, Beckmann, Dane Greising, Deuker, Seibel, Ayguel, Moritz Werner (Cholewa, Stoytchev, Kastradi)

Tore: 0:1 Feldscher (64.), 0:2 Cholewa (66.), 0:3 Beckmann (84.), 1:3 Sari (90.)

Spvgg. Dietesheim – TSG Neu-Isenburg 0:3 (0:1). Aufgrund der starken Regenfälle in Dietesheim pfiff Schiedsrichter Bernd Schmidt die Begegnung 20 Minuten später an. „Auf dem glatten Rasen kamen zunächst die Neu-Isenburger besser zurecht“, sagte Dietesheims Sprecher Zdravko Reichl. „Wir haben nach dem schnellen Rückstand die Partie besser in den Griff bekommen und uns gute Ausgleichschancen herausgespielt, die jedoch ungenutzt blieben.“ Nach dem zweiten Neu-Isenburger Treffer von Marius Titsch-Rivero und der Gelb-Roten Karte gegen Dietesheims Rafael Mitsopoulos war die Partie gelaufen. „Unsere Spieler haben die Köpfe hängen lassen und nicht mehr an eine Wende in dieser Begegnung geglaubt“, so Reichl weiter.

Spvgg. Dietesheim: Naase; Strack, Günsche, Roehl, Döbert, J. Mitsopoulos, Bosnjak, R. Mitsopoulos, Oezdemir, Tokic, Ucar (Jöst)

TSG Neu-Isenburg: Brandt; Lipka, Sonders, Surano, Kifle, Pisov, Kapoor, Titsch-Rivero, Wolfahrt, Karasu, Harsheim

Tore: 0:1 Pisov (5.), 0:2 Titsch-Rivero (52.), 0:3 Y. El-Issami (85.) - Gelb-Rot: R. Mitsopoulos (61.), Sonders (90.+1)

VfB Offenbach – TuS Zeppelinheim 3:1 (0:0). VfB-Vorsitzender Andreas Griesenbruch freute sich über den Sieg: „Wir haben als Aufsteiger die 50-Punkte geknackt, damit sind wir sehr zufrieden.“ Beiden Mannschaften bescheinigte er ein gutes und flottes Spiel mit zum Teil sehenswerten Toren. „Am Ende waren wir stärker, deshalb ist unser Sieg verdient.“

VfB Offenbach: Reuswig; Ünal, Lotz, Schenderlein, Mothes, Al Jatari, Skeva, Knust, Vujcic, El Barkani, Stieglitz (Klemenz, Schick, Boskovic)

TuS Zeppelinheim: Brosig; Sotodehnia, Krottak, Kobilsek, Stutz, Pouliquen, Kifle, Afellah, Yürük, Esposito, Lazaar (Ziegler, Löw)

Tore: 1:0 Mothes (56./FE), 2:0 Ünal (65.), 2:1 Kobilsek (73./FE), 3:1 Knust (88.) - Rot: Sotodehnia (grobes Foulspiel/84.)

SG Heusenstamm-Zrinski – TSV Dudenhofen 0:3 (0:0). „Die erste Hälfte haben wir noch gut mitgehalten“, sagte Heusenstamms Trainer Danijel Ivkovic. „Danach haben wir nichts mehr auf die Reihe bekommen.“ Der Sieg der Gäste gehe voll in Ordnung und hätte am Ende sogar noch deutlicher ausfallen können, so Ivkovic.

SG Heusenstamm-Zrinski: Heeg; Bayraktaroglu, Ivkovic, Juric, Budimir, Medo, Ghadirian, Petrasevic, Andelic, Manzanares, Vincetic (Korcanin, Voytulek)

TSV Dudenhofen: Petridis; Wischer, Witt, Jonas, Langert, Ünsal, Usta, Gültekin, Heinrich, Bepple, Hoppe (Sommer, Brajko)

Tore: 0:1, 0:2 Heinrich (61. 85.), 0:3 Bepple (90.)

FC Offenthal – TSV Heusenstamm 6:1 (2:1). Zu einem leichten Erfolg kamen die Gastgeber. „Wir waren von Beginn an überlegen“, sagte FCO-Sprecher Andreas Herrmeier. „Einziger Schönheitsfehler war in der ersten Hälfte der zwischenzeitliche Ausgleich von Marco Di Stefano.“ Nach der Pause legten die Gastgeber noch einen Zahn zu und kamen zu vier weiteren Treffern.

FC Offenthal: Smajic; Brummund, Schmidt, Dinc, Piske, Klein, Nuss, Cichutek, Düsüncelli, Dönmez, M. Lehr (D. Lehr)

TSV Heusenstamm: Kruck; A. Agnello, Köhler, Hierl, El Aamari, M. Agnello, Öztürk, Ekici, Karampimperis, Di Stefano, Vincenzo (Krasnici, Knirsch, Höhn)

Tore: 1:0 Dinc (15.), 1:1 Di Stefano (21.), 2:1 Piske (29.), 3:1 Nuss (55.), 4:1 Klein (65.), 5:1 Dinc (70.), 6:1 Piske (83.)

Spvgg. Seligenstadt – SG Egelsbach 2:1 (2:1). „Wir haben endlich mal wieder mit Leidenschaft gespielt, sind aggressiv in die Zweikämpfe gegangen und haben früh attackiert“, freute sich Seligenstadts Trainer Nick Janovsky. Beide Mannschaften zeigten guten Fußball, wobei Seligenstadt das etwas bessere Team war.

Spvgg. Seligenstadt: Schlund; Zaigler, Sauer, Herbert, Kunkel, Ernst, Hock, Müller, Nikolov, Tretin, Bahmer (Fischer, Wolf, Stier)

SGE: Beck; Bargu, Süss, Konrad, Riemer, Filius, Handke, Walter, Delibudak, Prugovecki, Redzic (Schneider, Müller)

Tore: 1:0 Nikolov (20.), 2:0 Hock (28.), 2:1 Bargu (37.)

JSK Rodgau II – SG Wiking Offenbach 3:4 (2:3). Drei Treffer durch Amien Al Abed reichten den Rodgauern nicht zum dritten Saisonsieg. Die SG Wiking war durch Sven Goldammer und Artur Martel jeweils zweimal erfolgreich. „Wir haben gegen die SG Wiking unsere erste Chance genutzt“, zog Rodgaus Trainer Christian Schramm Bilanz. „Aber wir waren nach der schnellen Führung nicht konsequent genug, haben weitere Chancen ausgelassen.“ Elf Minuten vor Spielende erzielten die Gäste das Siegtor.

JSK Rodgau II: Imgram; Romero, März, Peretzki, Goede, Al Abed, Sommer, Barth, Kiefer, Murach, Wojnarski (Spindler, Gorhold, Friedrichs)

SG Wiking Offenbach: Göktepe; Hüber, Nishida, Neves Carvalho, Chemlal, Balon, Teca Feijo, Rami, Goldammer, Martel, Nitta (Hadzialic)

Tore: 1:0 Al Abed (1.), 1:1 Goldammer (16.), 1:2 Martel (28.), 2:2 Al Abed (42.), 2:3 Martel (45.), 3:3 Al Abed (59.), 3:4 Goldammer (79.) - rjr

Quelle: op-online.de