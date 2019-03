Stabil genug für die Landesliga

HANDBALL-BEZIRKSOBERLIGA Trainer Seliger hat Kickers zu Spitzenteam geformt

+ Den Wiederaufstieg in die Landesliga feiern die Handballer der Offenbacher Kickers. Von links stehend: Betreuer Claudius Deichmann, Philipp Kuhn, Max Langsdorf, Jan Beyer, Florian Küchler, Julian Sinnß, Fabian Sauer, Hendrik Pröse, Daniel Adolph, Michael Ritter, Vorsitzender Manuel Dieter, Christian Weis, Raphael Engelhardt, Sören Pröse, Torwart-Trainer Martin Kuhn. Davor: Trainer Christian Seliger, Michael Weis, Christopher Rieth, Carl-Philipp Erk (liegend) Florian Ritter, Sercan Aslam und Paul Markovic. Foto: vum

Offenbach – Die Handballer des OFC Kickers haben im Rekordtempo die Rückkehr in die Landesliga perfekt gemacht. Mit dem 35:29 in Kinzigtal sicherten sich die noch ungeschlagenen Offenbacher bereits vier Spieltage vor Saisonende den Titel in der Bezirksoberliga. VON HOLGER APPEL