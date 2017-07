Starke Leistungen, aber trotzdem einige Sorgen

Offenbach - In sportlicher Hinsicht ist die Fußball-Verbandsliga Süd eine sehr starke Liga. Die Meister spielen in der Regel auch in der Hessenliga eine gute Rolle, die Zweitplatzierten setzen sich in der Aufstiegsrunde durch (zuletzt Spvgg.

03 Neu-Isenburg, davor RW Darmstadt). Die Aufsteiger aus der Gruppenliga wie der FC Hanau 93, FC Sandzak Frankfurt oder Viktoria Nidda dürften die Liga 2017/2018 noch stärker und attraktiver machen.

Doch auf der Hinrundenbesprechung in Bruchköbel, durchgeführt durch den kommissarischen Klassenleiter Thorsten Bastian (Rockenberg), der vor wenigen Wochen für Harald Vorndran eingesprungen war, war nicht alles Gold, was glänzt. Denn vor dem Sportgericht gelten die Süd-Vereine als Sorgenkinder. Von den 186 Urteilen auf Verbandsebene - dazu zählen neben den drei Verbandsligen auch die Hessenliga sowie die Frauen-Hessenliga und -Verbandsligen - fielen gleich 52 auf die Verbandsliga Süd. Bestraft wurden zuletzt auffällig viele Betreuer, Funktionäre und Zeugwarte. Von einem anderen Thema zeigten sich die Vereinsvertreter überrascht: Nach einigen Vorfällen mit Pyrotechnik in verschiedenen Ligen kündigte Torsten Becker, Vizepräsident des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV), an, Vergehen dieser Art nachzugehen und sportgerichtlich zu bestrafen.

Eröffnet wird die Runde 2017/2018 am Samstag, 5. August, mit zwei Partien. Am Sonntag steigt dann (unsere Zeitung berichtete) das Hanauer Stadtderby zwischen dem SC 1960 und dem FC 1893. Die erste Saisonhälfte endet nach den ersten beiden Rückrundenspieltag am 26. November. Ab dem 23. Februar 2018 wird die Runde fortgesetzt. Maximal fünf Vereine steigen am Saisonende in die Gruppenligen ab.

1. Spieltag

Sa., 5. August: Eintracht Wald-Michelbach - FC Alsbach (17.00); Usinger TSG - Vatanspor Bad Homburg (18.00) So., 6. August: TS Ober-Roden - Rot-Weiss Frankfurt II, Viktoria Urberach - Türk Gücü Frankfurt, SG Bruchköbel - Germ. Ober-Roden, FV Bad Vilbel - RW Frankfurt, FC Sandzak Frankfurt - FC Bensheim (alle 15.00), 1960 Hanau - Hanau 93 (18.15)

