Starke Moral, starke Kulisse, enormes Tempo

Rodgau – Jan Redmann nahm aus dem packenden, temporeichen Derby in der 3. Handball-Liga Mitte bei der MSG Groß-Bieberau/Modau (26:26) jede Menge Erkenntnisse mit. Nicht ganz überraschende waren dabei für den Trainer der HSG Rodgau Nieder-Roden.

„In dieser Liga ist es gegen jeden Gegner schwer, zu bestehen“, sagte er mit Blick auf das Gastspiel des seitherigen Tabellenzweiten aus dem Rodgau beim Neunten aus dem Odenwald. Oder auch mit Blick auf das Remis der punktgleichen SG Leutershausen (31:13) bei der HG Oftersheim/Schwetzingen.

Es waren sehr positive Erkenntnisse dabei, die Redmann aus dem mit hoher Intensität auf beiden Seiten geführten Duell mitnahm. „Wir haben nie aufgegeben und immer an uns geglaubt“, lobte er seine Mannschaft, die in der Schlussminute durch Treffer von Timo Kaiser und Johannes von der Au noch den umjubelten Ausgleich schaffte. „Das war einer der Punkte, die wir in der Hinrunde noch liegengelassen haben“, meinte Redmann.

Zuvor hatten sich bei beiden Teams Höhen und schwächere Phasen abgewechselt. Die Gastgeber hatten nach starker Anfangsphase 6:3 (8.) geführt, dann kamen die Rodgauer, die ohne den angeschlagenen Michael Weidinger auskommen und später auf Philippe Kohlstrung (Cut unter dem Auge) verzichten mussten, besser ins Spiel - und führten in der 21. Minute erstmals (21.).

Bemerkenswert neben der starken Kulisse von 910 Zuschauern: Das Tempo, das beide Teams anschlugen, blieb über die gesamte Spieldauer enorm. Umso mehr freute Redmann, dass die Rodgauer beim Derbyrivalen, bei dem sie in der Vergangenheit des Öfteren nicht gut aussahen, noch etwas Zählbares mitnahmen. Doch dem HSG-Trainer blieben auch die Erkenntnisse nicht verborgen, über die es zu reden gilt. „Das Spiel in Überzahl müssen wir besser machen“, konstatierte er. „Und auch in der Abwehr müssen wir das eine oder andere besser machen.“ Keinen Zweifel hat Redmann allerdings an der Einstellung seiner Spieler. „Ich glaube nicht, dass einer in das Spiel gegangen ist mit der Annahme, dass man dort locker die Punkte mitnimmt. Und wenn jemand diese Erwartungshaltung hätte, würde ich sie ihm austreiben.“ jm

Quelle: op-online.de