Starke Reaktion der OFC-U19 gegen Kaiserslautern – 3:0

Offenbachs Matchwinner: Linus Dahl (rechts, gegen Aymen Chahloul) steuerte zwei Tore zum 3:0-Heimsieg der OFC-U19 in der Bundesliga gegen Kaiserslautern bei. Foto: klemenz

Offenbach – Nach nur einer Wochen haben die U19-Fußballer von Kickers Offenbach den ersten Abstiegsplatz der Bundesliga wieder verlassen und Wiedergutmachung für die „katastrophale Leistung“ in Augsburg geleistet.

Durch das 3:0 gegen Kaiserslautern zogen sie die Pfälzer, die nun nur noch einen Zähler Vorsprung haben, in den Kampf um den Klassenerhalt hinein. In der U17-Hessenliga sorgte die SG Rosenhöhe mit einem 4:0-Erfolg beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt für eine Überraschung.

U19-Bundesliga

Kickers Offenbach - 1.FC Kaiserslautern 3:0 (1:0). „Das war die richtige Reaktion. Die Mannschaft hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, freute sich OFC-Trainer Robin Trabert, der Abwehrchef Marco Boras (muskuläre Probleme) schonte. Auch der Top-Torschütze Emir Kuhinja saß zunächst auf der Bank. Dafür begann Niklas Meyer. Er zahlte das Vertrauen zurück, erzielte kurz vor der Pause das 1:0. „Das war nicht unverdient. Wir hatten nur in den ersten 15 Minuten Probleme, ins Spiel zu finden“, sagte Alfred Kaminski, der Leiter des OFC-Leistungszentrums. In der zweiten Hälfte ließ die Abwehr um den starke Felix Schütz kaum noch etwas zu. Linus Dahl machte mit zwei überlegten Distanzschüssen alles klar. Das 3:0 erzielte er aus der eigenen Hälfte, nachdem der FCK-Torwart mit einem OFC-Spieler zusammengestoßen war. Zudem stark bei den Kickers: Spielmacher Denis Huseinbasic.

Tore: 1:0 Meyer (45.), 2:0 Dahl (75.), 3:0 Dahl (85.)

U17-Hessenliga

Eintracht Frankfurt - SG Rosenhöhe 0:4 (0:1). Murat Kurtulus war nach dem vor allem in der Höhe überraschenden Sieg voll des Lobes. „Das war überragend“, schwärmte der SGR-Trainer. „Die Jungs haben es super umgesetzt und hochverdient gewonnen. In den ersten zehn Minuten hatten wir die Eintracht im Griff. Dann folgte eine Schwächephase. Hätten wir da ein Tor kassiert, wäre es schwer geworden. Wir haben aber gut dagegengehalten. Das 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt. Mit dem 2:0 war der Deckel drauf.“

Kickers Offenbach - RW Walldorf 3:1 (1:1). Die Kickers wollten im direkten Duell den dritten Platz zurückerobern, den sie in der letzten Partie vor der Winterpause eingebüßt hatten. Das gelang und damit zugleich die Revanche fürs Hinspiel (0:3). Die Führung des OFC durch Edin Kecap glich Walldorf noch aus. Aufs 2:1 durch den kurz zuvor eingewechselten Simone Giaquinta hatten die Gäste keine Antwort mehr parat.

Tore: 1:0 Kecap (31.), 1:1 (36.), 2:1 Giaquinta (62.), 3:1 Samadi (80.+3) cd

Quelle: op-online.de