Starke Teamleistung

So sehen Sieger aus. Die Handballer des Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden nach dem schwer erkämpften 24:23 am Freitagabend gegen Altmeister TV Großwallstadt. Von rechts: Johannes von der Au, Torwart Marco Rhein, Siegtorschütze Henning Schopper, Timo Kaiser und Jonas Müller. Schoppers Siegtreffer fiel in der letzten Sekunde der Partie. - Foto: Eyßen