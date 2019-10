Steinheim bricht nach der Pause völlig ein

Hanau – Überraschung in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost: Der SVG Steinheim verlor sein Heimspiel gegen die Sportfreunde Seligenstadt klar mit 1:7 (1:2).

Die Gäste beendeten damit ihre in den vergangenen Wochen oft an den Tag gelegte Ladehemmung und zogen in der Tabelle an den Steinheimern vorbei. Das Team von Trainer Thomas Epp nimmt nun den fünften Platz ein, Steinheim rutschte auf Rang sieben ab.

Dabei erwischten die Hausherren einen Auftakt nach Maß und gingen durch Evangelos Zormpalas früh in Führung (3.). Doch kurz darauf glich Philpp Traut aus. Steinheim fand ohne die defensiven Leistungsträger Sherif Camara und Fouad Brighache nicht ins Spiel. Die Gäste gingen mit einer 2:1-Führung in die Pause, konterten dann im zweiten Abschnitt ihren Gegner gnadenlos aus. „Seligenstadt war klar besser, hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Wir sind in der zweiten Hälfte völlig auseinandergebrochen“, so SVG-Sportchef Bernd Hartmann. Erklären konnte er sich die Leistung nicht. fs

Steinheim: Lopez - Bacher, Blocher, Lang, Goldammer, Ucar (65. Kale), Busch, Khederzadeh, Sileshi, Balzer (46. Gültekin), Zormpalas

Seligenstadt: Thummerer - Milankovic, T. Leppin, Krapp, Knecht, Kayaroglu (71. Gotanda), Hertrich, Strechie, Hofmann, Marton (84. M. Leppin), P. Traut (80. Marino)

Tore: 1:0 Zormpalas (3.), 1:1 P. Traut (5.), 1:2 T. Leppin (22.), 1:3 Hertrich (65.), 1:4 P. Traut (70.), 1:5 Hertrich (79./FE), 1:6 Marton (82.), 1:7 Gotanda (90.)

