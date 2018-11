SVG Steinheim macht die Gruppenliga wieder spannend

Offenbach - Der SVG Steinheim hat das Aufstiegsrennen in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost wieder richtig spannend gemacht.

Die Elf von Coach Jürgen Baier brachte Spitzenreiter Germania Großkrotzenburg die zweite Saisonniederlage bei, die mit 3:0 auch noch deutlich ausfiel, und verkürzte den Rückstand auf den Spitzenreiter auf vier Punkte. Türk Gücü Hanau mit einem 2:3 gegen Kickers Obertshausen und der FC Dietzenbach (0:3 im Kellerduell bei Eintracht Oberrodenbach) waren die Verlierer des Spieltages. Schlusslicht FCD hat nun neun Punkte Rückstand zum rettenden Ufer.

SVG Steinheim - FC Germania Großkrotzenburg 3:0 (1:0). Die Zuschauer auf dem Sportgelände in Steinheim kamen beim rasanten Spitzenspiel voll auf ihre Kosten. In der 20. Minuten war es wieder einmal Matthias Fischer, der nach einem Eckball erfolgreich war. Bereits sechs derartige Treffer gehen in dieser Saison auf das Konto des Defensivspezialisten. Germania Großkrotzenburg erspielte sich ebenfalls gute Torchancen, doch Steinheims Torwart Daniel Hartmann hatte einen Sahne-Tag erwischt und brachte die ohne Torjäger Connor Storm angetreten Gäste in mehreren Situationen schier zur Verzweiflung. In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild: Großkrotzenburg spielstark, doch Steinheim mit Kontern extrem gefährlich. In der Abwehrmitte war zudem Sebastian Hilser wie ein Fels in der Brandung. In der 70. Minute erhöhte Marius Krikser nach einer Freistoßflanke auf 2:0. Großkrotzenburg machte auf und fing sich noch einen Konter zum 3:0 - Torschütze war diesmal Kevin Arnold. „Man hat gemerkt, dass unsere Mannschaft den Sieg unbedingt wollte. Sie hat den Kampf angenommen und ein Riesenspiel gemacht“, war Steinheims Sportchef Bernd Hartmann voll des Lobes.

Steinheim: D. Hartmann - Fischer, J. Hartmann, Emge, Hilser, Brighache (81. Kaminski), Arnold, Krikser (90. Faust), Khederzadeh, Bacher (68. Balzer), Andrej Kolchak

Tore: 1:0 Fischer (20.), 2:0 Krikser (70.), 3:0 Arnold (90.+2)

JSK Rodgau - SG Marköbel 1:0 (1:0). Kurz vor der Pause sorgte ein Sonntagsschuss von Clemens Freitag für das Tor des Tages. Der Youngster hämmerte die Kugel aus 16 Metern genau in den Winkel. Die Halbzeitführung der Gastgeber war verdient. Bereits in der achten Minute hatte nur die Latte ein Kopfballtor von Ralf Cölsch verhindert. Marköbel setzte auf Kampf. Routinier Michael Kuhl hatte in der 16. Minute mit einem Schuss an den Außenpfosten Pech. In der zweiten Hälfte gewährte die Humbert-Elf den immer mutiger werdenden Hammersbachern zu viele Räume. Das Match war offen, doch den Gästen fehlte trotz einer beherzten Schlussoffensive die Durchschlagskraft.

Rodgau: Czaronek - Kunth, Cölsch, Binder, Hitzel, Mesquita (70. Ajiou), Hulaj (80. Fröhlich), Goetze, Freitag, Neteoui-Flores, Ballesteros

Tor: 1:0 Freitag (45.+2)

Türk Gücü Hanau - Kickers Obertshausen 2:3 (0:1). Rechtsaußen Mateusz Petryszyn war mit zwei Treffern der Mann des Spiels. „Bevor das 0:1 fällt, müssen wir schon 3:0 führen“, erinnerte sich Türk Gücüs Pressesprecher Mehmet Bayram an ausgelassene hochkarätige Chancen. In der 42. Minute dann die kalte Dusche durch den ersten Streich von Petryszyn. Nach der Pause arbeitete Türk Gücü mit Vehemenz auf den Ausgleich hin, brauchte dafür aber bis zur 75. Minute. Tim Müller bediente Yücel und der markierte das 1:1. Ein missratener Abschlag von Halil Korkmaz ermöglichte Julian Schwaiger wenig später das 1:2 (77.). „Wir haben danach nochmal alles versucht, doch das 1:2 war der Genickbruch“, so Bayram. Petryszyn traf noch zum 1:3, das 2:3 von Aalaoui in der Nachspielzeit war nur Ergebniskosmetik.

Türk Gücü: Schlüssler - Shima, Yücel, Korkmaz, Karan (88. Sözen), Günes, Netzband, Müller, Ünal, Sungun (68. Mustafa), Aalaoui

Obertshausen: Köhl - Roth (90. Kouzouglidis), Höf, Mannhart, Lutz, Lang, Matijasevic (55. Di Falco), Jenrich, Davulcu, Schwaiger, Petryszyn

Tore: 0:1 Petryszyn (41.), 1:1 Yücel (75.), 1:2 Schwaiger (77.), 1:3 Petryszyn (90.), 2:3 Aalaoui (90.+2) - Rote Karte: Sözen (Türk Gücü Hanau, 90.+2)

Eintracht Oberrodenbach - FC Dietzenbach 3:0 (1:0). Die erste Hälfte im Sechs-Punkte-Spiel verlief ausgeglichen. Dietzenbach kam durch Gökmen Sinan ließ zwei gute Möglichkeiten aus. Auf der Gegenseite prüften Rodney Kurz und Sascha Eckhardt Torwart Michael Knecht. Kurz war es auch, der in der 29. Minute den mitgelaufenen Angelo de Carvalho bediente, der dann nur noch zum 1:0 einschieben musste. In der 63. Minute erhöhte de Carvalho nach Pass von Eckhardt auf 2:0. Sieben Minuten später war das Spiel gelaufen. Der Schiedsrichter hob eine Abseitsentscheidung seines Linienrichters auf und Sascha Eckhardt hatte freie Bahn und schob zum 3:0 ein. Das echauffierte Dietzenbachs Torwart Knecht derart, dass er wegen fortgesetzten Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Dietzenbach: Knecht - Kale (63. Y. Sinan), Tatar, Awad, Hermanns, Bozkurt, Amallah, Ekici (78. Rachidi), Kolbueken (63. Kuzkaya), R. Dallal, G. Sinan

Tore: 1:0, 2:0 de Carvalho (29., 63.), 3:0 Eckhardt (70.) - Gelb-Rot: Knecht (Dietzenbach, 70.)

SG Altenhaßlau/Eidengesäß - SG Nieder-Roden 0:1 (0:0). In einem zerfahrenen Aufsteigerduell setzte sich die technisch bessere Mannschaft knapp durch. Linksverteidiger Endrin Gashi wurde in der 72. Minute gut freigespielt und schoss die Kugel hoch ins kurze Eck ein. „Unser Sieg war verdient, weil über 90 Minuten gesehen das bessere Team waren“, sagte Nieder-Rodens Sportchef Matthias Dries.

Nieder-Roden: Piesker - Wähner, Scharnagel (90. Ternay), Roth (75. Ring), Niklarz (90.+3 Schwäbe), Gashi, Jäger, Spataro, Mesic, Demirtas, Wagner

Tor: 0:1 Gashi (72.)

Germania Klein-Krotzenburg - VfB Oberndorf 1:2 (1:1). „Wir haben zurzeit den Mist an den Füßen kleben“, sagte Klein-Krotzenburgs Vorsitzender Roger Weih. Nach Serras Elfmetertreffer (20.) sah es für die Germania zunächst ganz gut aus. „Wir hätten noch einen weiteren Elfmeter bekommen müssen“, ärgerte sich Weih. Doch statt eines möglichen 2:0 stand es in der 55. Minute plötzlich 1:2. Nico Thomas drehte das Match mit seinen beiden Treffern zugunsten des Tabellenzweiten. Der VfB wies die bessere Spielanlage auf, doch selbst in Unterzahl (Günsche sah nach 73 Minuten Gelb-Rot) wäre für die Germania bei effizienterer Chancenverwertung noch ein Punkt drin gewesen.

Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Günsche, Zocco, Schösser, Zeiger (55. Weickinger), Sari, Schuschkleb, Iantorno (72. Herth), Zakarija, Serra, Eckert

Tore: 1:0 Serra (20./FE), 1:1, 1:2 Thomas (33., 50.) - Gelb-Rot: Günsche (Klein-Krotzenburg, 73.)

VfR Wenings - SV Pars Neu-Isenburg 0:5 (0:1). Der SV Pars hat beim Tabellenvorletzten seine bislang magere Auswärtsbilanz etwas aufpoliert. Erstmals stand der neu verpflichtete Innenverteidiger Ruslanbekov (ehemals SG Hoechst) im Aufgebot. Nach dem 2:0 von Manuel Profumo (53.) hatten die Gastgeber kaum mehr etwas entgegenzusetzen und Dejan Alempic, Bilal El Makrini und der eingewechselte Benjamin Dzino erhöhten.

SV Pars: la Mattina, Benci, Ispir, Baha (77. Dzino), Sahinler (85. Tabibzadeh), Profumo, Bata, Duljevic, Alempic, Ruslanbekov, El Makrini

Tore: 0:1 El Makrini (18.), 0:2 Profumo (53.), 0:3 Alempic (72.), 0:4 El Makrini (83.), 0:5 Dzino (87.) J fs

