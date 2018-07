Stemann lässt Germania jubeln

Rödermark-Cup: 3:2 gegen Viktoria Urberach

+ Pascal Palacios Hernandez von Germania Ober-Roden (rechts) wird von Urberachs Sinisa Alempic unter Druck gesetzt. - Foto: Eyßen

Rödermark - Germania Ober-Roden gewann am zweiten Spieltag des Rödermark-Fußball-Turnieres das Verbandsliga-Duell gegen Viktoria Urberach mit 3:2 (0:1) und ist nun Favorit auf den Gesamtsieg. David Stemann erzielte in der Schlussminute per Foulelfmeter den Siegtreffer.