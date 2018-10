Sticher tritt nach einem Jahr zurück

Offenbach - „Die Geschichte hat sich wiederholt“, stellt Mirko Leuschner, Leiter der Fußballabteilung der Spvgg. Seligenstadt, mit Bedauern fest.

Vergangene Saison war Nick Janovsky zwischen den Spielen gegen Fortuna Offenbach und die SG Götzenhain zurückgetreten, diesmal warf Alexander Sticher hin – nach nur einem Jahr. „Vergangene Saison haben wir nach dem Rücktritt 0:5 gegen Götzenhain verloren. Ich hoffe, dass sich das nicht auch wiederholt“, sagt Leuschner, der versucht hatte, den Trainer umzustimmen. Vergebens.

Die „Blauen“ sind mit nur sechs Punkten aus elf Spielen Vorletzter. Das war ein Grund für den Rücktritt. „Dass wir nicht oben mitspielen würden, war mir bewusst. Aber ich hatte uns um Platz acht gesehen“, sagt Sticher. „Leider ist es mir nicht gelungen, die Mannschaft so ein- und aufzustellen, dass wir gegen die Mitkonkurrenten gewinnen.“ Daher zog er schweren Herzens Konsequenzen: „Ich habe hier neuneinhalb Jahre gespielt und hänge am Verein, aber ich wollte nicht im Weg stehen.“ Übergangsweise wird Leuschner die Mannschaft betreuen, wohl auch am Sonntag (15 Uhr) in Götzenhain. „Wir wollen keinen Schnellschuss, sondern werden in Ruhe den Markt sondieren“, stellt er klar. Heute Abend soll es diesbezüglich eine erste Sitzung geben. - cd

Quelle: op-online.de