Straßenfußballer in neuer Rolle

In Abwesenheit von Top-Torjäger Marco Christophori-Como glänzt Mohammed Hakimi (links) bei der Germania aus Ober-Roden. Hier enteilt er Tim Schöppner von der Turnerschaft. J Foto: Eyßen

Ober-Roden - In Ober-Roden herrscht bisher vollste Zufriedenheit. Nach 13 Spielen belegt die Germania in der Fußball-Verbandsliga den vierten Rang. Großen Anteil daran hat Mohammed Hakimi. Der Stümer führt mit 14 Treffern souverän die Torschützenliste an. Von Patrick Eickhoff

Mit erst 22 Jahren hat er bereits eine Führungsrolle übernommen.

„Um ehrlich zu sein, damit habe ich vor der Saison nicht gerechnet“, sagt Hakimi bescheiden. In der vergangenen Saison traf er in 29 Einsätzen für den Aufsteiger zwölf Mal. „Ich war mehr auf der Zehner-Position als Vorlagengeber gefragt, das hat der Trainer in der Vorbereitung umgestellt.“ Der Plan geht auf. „Der Junge hat momentan einfach einen Lauf, es macht viel Spaß, ihm zuzuschauen“, freut sich Germania-Teammanager Daniel Hoffstadt über die Serie des Sturmjuwels.

Dieser Lauf ist allerdings alles andere als ein Zufallsprodukt. „Er ist sehr ehrgeizig, sucht immer wieder das Gespräch mit dem Trainer und seinen Mitspielern“, so Hoffstadt. Auch Hakimi selbst sieht sich einem Lernprozess ausgesetzt. „Ich bin noch jung und kann mich überall verbessern. Die Laufwege vorne in der Spitze sind anders als vorher, aber das kommt so langsam aber sicher“, sagt er.

In seinem erst vierten Jahr bei den Senioren wirkt der 22-jährige Afghane bereits wie ein alter Hase. „Ich gehe gerne voran, der Trainer traut mir das zu und will, dass ich die Jungs mitreiße.“ Coach Adi Akinwale hat ihn vor zweieinhalb Jahren im Winter von der TG Ober-Roden zur Germania geholt. Seine Anfänge machte der Dieburger bei der Hassia, landete über die Stationen Jügesheim und TS Ober-Roden schließlich bei der TG. „Dort habe ich einige Treffer erzielt. Dann kam die Anfrage und ich musste mich entscheiden, ob ich mir die Gruppenliga zutraue“, erzählt er. Der Student der Wirtschaftswissenschaften hat den Schritt gewagt – mit Erfolg. „Man hat damals schon gesehen, dass er ein talentierter Fußballer ist, aber dass er diese Entwicklung nimmt, war so schnell vielleicht nicht zu erwarten“, betont Hoffstadt.

Doch Hakimi ist selbstbewusst und bereit, an sich zu arbeiten. „Wir haben eine tolle Truppe, in der man sich gut entwickeln kann“, sagt der Linksfuß, der mittlerweile aber auch für den anderen Fuß Verwendung hat. „Der war früher nur zum Stehen da“, sagt er und lacht. Doch es sind diese kleinen Schritte, die den „Straßenfußballer“, wie Hoffstadt ihn nennt, immer besser machen. „Nicht nur ich mache Schritte nach vorne, sondern unser ganzes Team. Der Stamm aus der Gruppenliga ist zusammengeblieben und wir sind letzte Saison als Aufsteiger Fünfter geworden und sind jetzt wieder oben dabei“, lobt er.

Doch wohin führt der Weg Hakimis und der Germania? „Wir müssen erst schauen, dass wir uns von unten weiter distanzieren“, betont der 22-Jährige, der in der Winterpause außerdem in der Futsal-Mannschaft der Germania kickt. „Ich selbst fühle mich unglaublich wohl, bin ein Familienmensch. Ich fahre nur fünf bis zehn Minuten aus Dietzenbach zum Sportplatz und kann mich voll auf mein Studium konzentrieren. Das passt alles“, schiebt er einem Wechsel selbst den Riegel vor. Und die Torquote? „Ich hatte eigentlich vor, mehr zu schießen als in der vergangenen Saison. Wichtig ist aber, dass wir die Spiele gewinnen. Wer dann am Ende trifft, ist eigentlich Nebensache.“

