Stürmer Hamza Khadri erzielt 37 Tore für FC Maroc Offenbach

Offenbach - Seine Bilanz in der vergangenen Saison in der Fußball-Kreisliga A West ist beeindruckend, die seines Klubs aber ziemlich durchwachsen. Stürmer Hamza Khadri (29) hat den FC Maroc Offenbach mit 37 Toren fast im Alleingang zum Klassenerhalt geschlossen. Von Holger Appel

+ Hamza Khadri © vum Dabei hat der FC Maroc sportlich des öfteren überzeugt - auch wenn das Team vom Bierbrauerweg nicht ganz vorn dabei war, mit Klubs wie dem SV Pars Neu-Isenburg, dem FC Fortuna Offenbach und dem SV Dreieichenhain nicht mithalten konnte. Dann aber folgte im Mai der Spielabbruch in der Partie gegen den SV Dreieichenhain, ausgelöst durch Zuschauer und zwei Spieler des FC Maroc. Der Rechtsausschuss des Fußballkreises um Jürgen Weil zog den Marokkanern für den bereits zweiten Abbruch der Saison 18 Punkte ab, sie sackten ab in der Tabelle, hielten die Klasse er in der Relegation.

„Diese Pöbeleien damals sind nicht zu entschuldigen, das ist einfach nur doof. Emotionen gehören dazu, aber so etwas hat im Fußball einfach nichts zu suchen. Ich habe als Spieler des FC Maroc nach den Vorkommnissen vollstes Verständnis für die harten Konsequenzen des Verbandes“, findet Khadri nach seiner zweiten Saison bei den Offenbachern recht deutliche Worte.

Sportlich ist er aber voll des Lobes für seine Mannschaft: „Wir haben einen sehr jungen Kader und als Team gut zusammengefunden. Wir haben versucht, uns von der guten Seite zu zeigen. Das ist oft gelungen. Es ist ja kein Wunder, dass ich vergangene Saison so viele Tore schießen konnte.“ Er ergänzt dann aber noch einmal: „Solche dummen Aktionen sollten nicht mehr vorkommen. Und ich denke, das wird auch nicht mehr passieren. Die Vergangenheit wird Vergangenheit bleiben.“ Der FC Maroc soll deshalb auch an einem Konfliktseminar des Hessischen Fußball-Verbandes teilnehmen.

Khadri, einst in der Jugend beim FC Germania Bieber und später für KV Mühlheim und SVG Steinheim aktiv, lässt in diesen Tagen seine sportliche Zukunft noch offen, ist hin- und hergerissen. „Insgesamt sehe ich unseren Verein ja wirklich auf einem guten Weg“, will der Angreifer nicht ausschließen, noch eine dritte Saison am Bierbrauerweg dranzuhängen.

Khadri, dem Anfragen aus der Gruppenliga und der Kreisoberliga vorliegen, ergänzt: „Ganz ehrlich: Unsere Truppe ist klasse, sie spielt auch richtig schönen Fußball und kann in der Kreisliga A ganz vorn dabei sein.“ Vor allem, wenn er auch weiterhin seine Tore für diesen Verein schießt.

