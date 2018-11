Tabellenletzter will dem Dritten Paroli bieten

Kreisoberliga Dieburg/Odenwald: TS Ober-Roden II erwartet Hassia Dieburg / Schaafheim verliert Spiel und Torwart beim 3:4 in Fränkisch-Crumbach

Dieburg - Wenn die TS Ober-Roden II am Sonntag als Tabellenletzter der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald den Dritten Hassia Dieburg erwartet, der zuletzt drei Siege in Folge feierte, sind die Gäste klar in der Favoritenrolle, wobei TS-Trainer Oliver Hitzel-Kronenberg seine Mannschaft nicht chancenlos einschätzt.