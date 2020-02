„Tarzan“, Trauer und Träume

Eine extrem emotionale Woche liegt hinter HSG-Kreisläufer Florian Stenger (vorne). Am Montag starb seine Mutter, am Mittwoch hatte er Geburtstag. Am Freitag spielte er wenige Stunden nach der Beerdigung gegen seinen Ex-Klub TV Großwallstadt. Foto: ey

Rodgau – An den Ursprung kann sich Marco Rhein nicht mehr erinnern. VON CHRISTIAN DÜNCHER

„Das hat irgendwann mal angefangen“, sagt der Torhüter des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden über das Tarzan-Geschrei, das jedes Mal in der Halle an der Wiesbadener Straße aus den Boxen ertönt, wenn der Schlussmann einen Wurf pariert hat. Eines weiß Rhein aber genau: „Die Gegner hassen das. “ Zumal der bullige Typ mit dem Vollbart ziemlich oft Bälle abwehrt.

Auch im Gipfeltreffen am Freitag gegen Tabellenführer TV Großwallstadt war Rhein nur schwer zu überwinden, parierte unter anderem zweimal in Folge gegen Michael Spatz. Dem die Liga-Torschützenliste anführenden Routinier gelangen zwar fünf Treffer, vier davon jedoch per Siebenmeter. „Er hat aber auch schon oft genug gezeigt, dass es anders aussehen kann“, betont der HSG-Torhüter. Im Hinspiel zum Beispiel hatte der 37-Jährige sieben Treffer zum klaren 30:21-Erfolg beigesteuert und dabei sechsmal aus dem Feld getroffen.

Rhein war mit seiner persönlichen Leistung zufrieden, die erste Heimniederlage der Saison (25:29) konnte jedoch auch er nicht verhindern. Es sei „schon Enttäuschung“ da, gab er zu, stellte aber klar: „Das ist kein Beinbruch. Der TVG war halt die abgezocktere Mannschaft.“ Was wiederum nicht verwundert. Neben Spatz hatte der große Favorit weitere erfahrene Spieler auf dem Feld, wie den erstliga-erprobten Torwart Jan-Steffen Redwitz oder Marko Matijasevic, der für den slowenischen Spitzenclub RK Koper bereits im Europapokal auflief. Die Gastgeber stellten dem quasi ein U23-Team entgegen.

„Wir haben eine extrem junge Truppe. Niemand hatte vor der Saison gedacht, dass wir zur absoluten Spitzengruppe zählen würden“, sagte HSG-Coach Jan Redmann und zog trotz der Niederlage ein positives Zwischenfazit: „Wir haben gegen den Favoriten nur mit vier Toren Unterschied verloren und sind Zweiter – ich bin schwer begeistert.“ Vom Gegner gab es ebenfalls Lob: „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir so viele Probleme bekommen würden“, meinte TVG-Trainer Ralf Bader.

Die Leistung der Rodgauer ist auch deshalb hoch einzustufen, weil die Partie unter extremen emotionalen Umständen stattfand: Am Montag war die Mutter von HSG-Kreisläufer Florian Stenger gestorben. Beide waren einst für den TVG aktiv. Die Beerdigung fand am Spieltag statt, nur wenige Stunden vor dem Anpfiff. „Flo“ lief trotzdem auf, der Rest der Familie sah zu. „Es verdient allergrößten Respekt, wie sie damit umgehen“, sagte Rhein. Stenger, der am Mittwoch Geburtstag hatte, zählt mit 25 Jahren schon zur alten Garde bei den Rodgauern. „Wir haben einen super Mix in der Mannschaft“, meint Redmann, betont aber auch: „Unsere jungen Spieler werden in der kommenden Saison ein Jahr älter sein. Da müssen sie dann auch etwas besser werden.“ Der Trainer lobt die „solide“ Arbeit des Vereins, weiß aber auch, „dass ein paar Erwartungen gestiegen sind“. Diese Saison marschiert Favorit Großwallstadt vorneweg, sodass man sich in Nieder-Roden nicht mit dem Aufstieg beschäftigen muss. „Mit der 2. Liga haben wir uns noch überhaupt nicht befasst“, stellt Vorstandssprecher Rene Marzo klar. Die Halle entspricht nicht den Anforderungen, zudem müsse man dann auf Profitum umstellen, sagt Marzo, weiß aber, dass man sich mit dem Thema irgendwann wird auseinandersetzen müssen. „Falls der TV Großwallstadt aufsteigt, stellt sich natürlich die Frage, was wir dann als Ziel ausgeben.“

Diese Saison sei die Meisterschaft entschieden, meint Rhein. Kommende Runde erwartet er Leutershausen vorne. „Danach ist ganz viel offen.“ Die HSG will ebenfalls wieder oben mitmischen. Ist der Aufstieg dann ein Thema? „Erst müssten wir es sportlich schaffen. Dann können wir schauen, was machbar ist“, sagt Rhein. Insgeheim heißt es, man könne in zwei, drei Jahren die Voraussetzungen geschaffen haben. Sportlich ist die HSG allemal auf einem guten Weg – auch dank „Tarzan“ Rhein.

