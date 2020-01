Mit Teamgeist zum Erfolg

Und wieder hat er einen Ball gehalten. Rodgaus Torwart Marco Rhein steigerte sich nach der Pause, sicherte den Sieg in Wetzlar. Foto: eyssen

Dutenhofen – Dank einer herausragenden Teamleistung setzten sich die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden in der 3. Liga Mitte bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II mit 25:23 (12:14) durch und schlossen in der Tabelle zum Zweitplatzierten SG Leutershausen auf.

Die HSG gewann damit auch ihr drittes Rückrundenspiel. „Alle Spieler haben zu diesem Erfolg beigetragen, wir haben immer an unsere eigene Stärke geglaubt“, meinte HSG-Trainer Jan Redmann.

Neben Philippe Kohlstrung mussten die Gäste in Henning Schopper auch den besten Feldtorschützen der Liga ersetzen. Doch die erfahrenen Spieler wie Timo Kaiser, Philipp Keller oder Benjamin von Stein führten die Rodgauer zu diesem verdienten Sieg, nach Oftersheim/Schwetzingen der zweite hintereinander auf fremden Parkett. Torhüter Marco Rhein steigerte sich nach der Pause, Philip Wunderlich bot eine starke Abwehrleistung.

Die Nieder-Rodener erwischten einen Traumstart, gingen mit 4:1 und 9:5 in Führung. Doch die Wetzlarer Bundesliga-Reserve wandelte mit einem 6:0-Lauf einen 10:12-Rückstand in eine 16:12-Führung. Wobei der Lauf nach dem 14:12 durch die Pause unterbrochen war. In den letzten zehn Minuten vor der Pause wurde Johannes von der Au, der angeschlagen auf der Bank saß, arg vermisst – nach dem Wechsel wirkte er aber wieder mit. Beim 16:16 war Nieder-Roden wieder im Spiel. Nach dem 18:22 glich Dutenhofen noch einmal zum 22:22 aus, doch mit zwei Toren brachte von Stein den Erfolg der „Baggerseepiraten“ endgültig unter Dach und Fach.

„Das war die stärkste Besetzung, die Dutenhofen zu bieten hat“, unterstrich Jan Redmann, wie verdient der Erfolg seiner Mannschaft war. „Natürlich bestand immer die Gefahr, dass die Partie noch einmal kippt“, beschrieb der Nieder-Rodener Trainer die letzten Minuten. „Wir haben unsere Chancen gut herausgespielt, sind aber mehrfach am Torhüter gescheitert“, sagte er. Doch Nieder-Roden präsentierte sich wieder als echtes Team und bejubelte nach 60 Minuten den elften Sieg im 18. Saisonspiel. Am Samstag (19 Uhr) steht in Baunatal ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Programm, das dritte von vieren hintereinander.

Spielfilm: 1:4 (6.), 5:9 (17.), 9:9 (20.), 10:12 (24.), 14:12 - 16:12 (34.), 16:16 (40.), 17:16 (42.), 17:20 (46.), 18:22 (50.), 22:22 (57.), 23:23 (59.), 23:25

Zeitstrafen: 4:3 - 7m: 1/1 - 3/4

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, Weiss; Weber, Wesp, Horn (1), von der Au (6), Wunderlich, Stenger (1), Hofferbert (1), Schneider, von Stein (5), Hoddersen (7/3), Weidinger (1), Kaiser (3), Keller (1) leo

