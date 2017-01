Teamplayer und Talent bleiben

Handball: HSG Rodgau Nieder-Roden bindet Weber und von der Au

+ „Er hat im Angriff Riesenpotenzial“: Johannes von der Au (Mitte) spielt derzeit mit Doppelspielrecht für die A-Jugend der HSG Hanau und die HSG Rodgau Nieder-Roden. - Foto: Eyßen

Nieder-Roden - Bei den ersten Vertragsverlängerungen für die Saison 2017/2018 verlässt sich Handball-Drittligist HSG Rodgau Nieder-Roden fast schon traditionell auf mündliche Zusagen.

Diese hat Allrounder Alexander Weber gegeben, der sein Engagement um ein weiteres Jahr verlängerte. „Alex ist ein absoluter Teamplayer. Ich glaube, er hat bis auf die Position des Torhüters alles schon einmal gespielt“, meinte Nieder-Rodens Trainer Alexander Hauptmann. Zudem sagte Johannes von der Au für die kommenden beiden Jahre in Nieder-Roden zu. Seine ersten Jugendjahre verbrachte das 18-jährige Rückraumtalent bei der HSG, ehe er an den Untermain ins Handballleistungszentrum des TV Großwallstadt wechselte. Dort sammelte er in den höchsten Jugendklassen Erfahrungen. Mittlerweile hat er sich zum absoluten Leistungsträger in der A-JugendBundesligamannschaft der HSG Hanau entwickelt und dank des Doppelspielrechts schnuppert er in Nieder-Roden zudem Landesliga-Luft. Auch seinen ersten Einsatz in der 3. Liga absolvierte von der Au mit Bravour. „Johannes ist eines der größten heimischen Talente. Für sein Alter ist er erstaunlich robust in der Abwehr und auch im Angriff hat er Riesenpotenzial“, erklärte Hauptmann. J leo

Quelle: op-online.de