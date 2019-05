Elf Teams drücken Daumen für 1. FC Langen

Heusenstamm – Elf Mannschaften aus dem Offenbacher Fußballkreis sind Fans des 1. FC Langen geworden.

Sollten sich die Langener in der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga durchsetzen, wäre in jeder Relegationsrunde auf Kreisebene ein zusätzlicher Platz in der höheren Spielklasse frei. „Und in der Relegation zur B-Liga noch einer, wenn der HFC Bürgel zur kommenden Saison keine Mannschaft melden würde“, erklärte Kreisfußballwart Jörg Wagner und bedauerte, dass der HFC ihm diesbezüglich noch keine Information hat zukommen lassen.

Der erste Spieltag der Relegation zur A- und B-Liga wird am Sonntag mit vier Partien auf neutralem Platz bei Kickers Obertshausen absolviert. Der letzte Spieltag zur B-Liga wurde einstimmig auf Pfingstmontag verschoben. rjr

RELEGATION

zur Kreisoberliga (ein freier Platz):

Samstag, 1. Juni, 17 Uhr:

SV Dreieichenhain – KV Mühlheim

Dienstag, 4. Juni, 20 Uhr:

TSV Heusenstamm – SV Dreieichenhain

Freitag, 7. Juni, 19.15 Uhr:

KV Mühlheim – TSV Heusenstamm

Bei Unentschieden oder Sieg des SV Dreieichenhain im ersten Spiel:

Dienstag, 4. Juni, 19.15 Uhr:

KV Mühlheim – TSV Heusenstamm

Freitag, 7. Juni, 20 Uhr:

TSV Heusenstamm – SV Dreieichenhain

zur Kreisliga A (zwei freie Plätze):

Sonntag, 2. Juni, 13 Uhr:

Türk. SC Offenbach – TuS Klein-Welzheim

Sonntag, 2. Juni, 15 Uhr:

SSG Gravenbruch – Alemannia Klein-Auheim

Donnerstag, 6. Juni, 19.15 Uhr:

Alemannia Klein-Auheim – TuS Klein-Welzheim

Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr:

SSG Gravenbruch – Türk. SC Offenbach

Sonntag, 9. Juni, 15 Uhr:

Türk. SC Offenbach – Alemannia Klein-Auheim

TuS Klein-Welzheim – SSG Gravenbruch

zur Kreisliga B (zwei freie Plätze):

Sonntag, 2. Juni, 11 Uhr:

Portugues Offenbach – SG Wiking Offenbach II

Sonntag, 2. Juni, 17 Uhr:

Spvgg. Hainstadt II – SG Götzenhain II

Donnerstag, 6. Juni, 19.15 Uhr:

Portugues Offenbach – Spvgg. Hainstadt II

Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr:

SG Wiking Offenbach II – SG Götzenhain II

Montag, 10. Juni, 15 Uhr:

Spvgg. Hainstadt II – SG Wiking Offenbach II

SG Götzenhain II – Portugues Offenbach

Quelle: op-online.de