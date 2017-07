Klein-Auheim - So ausgeglichen wie bei seiner 44.

Auflage war der Fußball-Mainpokal schon lange nicht mehr: Nach dem freiwilligen Rückzug der Sportfreunde Seligenstadt aus der Hessenliga und dem Aufstieg des SVG Steinheim stellen in Klein-Auheim gleich drei Gruppenligisten gemeinsam die ranghöchsten Vertreter. Und alle drei rechnen sich ab heute gute Chancen auf den ersten Platz aus. Das Eröffnungsspiel bestreiten um 18. 15 Uhr der SV Zellhausen und die TuS Klein-Welzheim.

„Eine dominante Mannschaft wie in den vergangenen Jahren die Sportfreunde mit ihrer Hessenliga-Mannschaft ist nicht mehr dabei, die Teams sind enger zusammengerückt. Alle drei Gruppenligisten glauben an ihre Chance, wir natürlich auch“, sagt Thomas Marton, neuer Cheftrainer der Sportfreunde Seligenstadt. Zumal die „Roten“ bereits in den vergangenen Jahren zweimal mit ihrem Gruppenliga-Team den Titelgewinn perfekt gemacht hatten - jeweils mit einem 2:0-Sieg gegen die Spvgg. Seligenstadt. Bereits in der Gruppenphase treffen die „Roten“ auf einen weiteren Gruppenligisten - Germania Klein-Krotzenburg. „Alle sagen, die Chancen, den Mainpokal zu gewinnen, sind so gut wie nie, weil die Sportfreunde keine Hessenliga-Mannschaft mehr stellen. Aber die Sportfreunde haben noch immer eine gute Mannschaft und sind für mich auch der Favorit auf den ersten Platz. Unser Ziel sind die Finalspiele“, erklärt Klein-Krotzenburgs Trainer Wolfgang Kaufmann.

Eine Chance auf den ganz großen Coup hat auch der SVG Steinheim. Nach Platz drei bei der Premiere von einem Jahr in Hainstadt sind die Steinheimer zum zweiten Mal mit dabei. Und 2016 besiegte der SVG das Gruppenliga-Team der Sportfreunde in der Gruppenphase bereits mit 1:0. Es war seinerzeit die erste Mainpokal-Niederlage der „Roten“ nach 17 erfolgreichen Begegnungen. Jürgen Baier, seit Januar Trainer in Steinheim, war noch nie beim Mainpokal dabei. „Wenn wir hier dabei sind, dann will ich auch bis ins Halbfinale kommen“, erklärt der 59-Jährige. „Für mich ist es wichtig, dass wir uns gut präsentieren“, fordert er. Und da Baier munter durchwechseln wird, „kann sich jeder Spieler in den Vordergrund spielen.“

Kreisoberligist Spvgg. Seligenstadt erreichte in den vergangenen beiden Jahren zwar jeweils das Finale, doch in einer Gruppe mit den Sportfreunden und Klein-Krotzenburg wird es schwer, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Die „Blauen“ haben 2017 nicht mehr als eine kleine Außenseiterchance. Komplettiert wird die Gruppe B mit den beiden A-Ligisten Alemannia Klein-Auheim und TSG Mainflingen.

FCA-Spielausschussmitglied Karl Schneider erwartet von der Konstellation mit drei Gruppenligisten viel Spannung. „Vor zehn Jahren starteten die Sportfreunde hier ihre Serie mit zehn Mainpokal-Siegen hintereinander. Vielleicht endet dieses Mal an gleicher Stelle ihre Serie.“ In der Gruppe A ist der SVG Steinheim Favorit auf Platz eins. Alle anderen Mannschaften dürfen sich allerdings Hoffnungen machen, das Halbfinale zu erreichen. Kreisoberligist Klein-Welzheim gehört ebenso dazu wie die ambitionierten A-Ligisten aus Froschhausen, Zellhausen und Hainstadt. - leo

Quelle: op-online.de