Teutonia Hausens A-Jugend geht auf Schiedsrichter los

Offenbach - Ein Spielabbruch von außergewöhnlich schlimmer Qualität hat sich am Mittwochabend in der A-Junioren-Kreisliga Offenbach ereignet. Von Stefan Moritz

Beim Spiel des FC Teutonia Hausen gegen die TSV Lämmerspiel zückte der Schiedsrichter zehn Rote Karten gegen die Gastgeber, die geschlossen im Rudel auf ihn losgegangen waren.

Der erfahrene Gruppenliga-Schiedsrichter Ole Sicker (Susgo Offenthal) schrieb in seinem Sonderbericht, dass er von den A-Jugendlichen der Teutonia beschimpft, beleidigt und bespuckt sowie körperlich angegangen worden sei. Auch nachdem er sich in die Kabine gerettet hatte und einige Zeit verstrichen war, wurde er beim Verlassen des Sportplatzgeländes erneut von Spielern bedrängt und bedroht. Letztlich musste der Spielleiter, der sich ehrenamtlich zur Verfügung stellt, damit Jugendliche Fußball spielen können, froh sein, unversehrt nach Hause zu kommen.

„So etwas habe ich in fünf Jahren in meinem Amt noch nicht erlebt, dass eine gesamte Mannschaft auf einen Schiedsrichter losgeht“, sagte Kreisjugendwart Jürgen Uhlein: „Ich bin fassungslos und wütend und hoffe, dass die Sportgerichtsbarkeit da hart durchgreift.“

Teutonia Hausens A-Jugend-Trainer Sebastian Leinweber wollte sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht zu den Vorkommnissen äußern. Teutonias Fußball-Abteilungsleiter Jörg Teuber und der Vereinsvorsitzende Walter Bäcker waren selbst nicht dabei und wollten sich erst ein Bild machen, bevor sie sich äußern.

Aufgrund der außergewöhnlichen Qualität der Vorkommnisse haben Kreisjugendwart Uhlein und Kreisfußballwart Jörg Wagner angekündigt, schnellstmöglich das Gespräch mit dem Vereinsvorstand und der Abteilungsleitung zu suchen, um zu ergründen, „was da los ist bei der Teutonia“ (Wagner), zumal vor wenigen Wochen schon einmal ein Schiedsrichter bei einem Jugendspiel der Hausener von einem Zuschauer aus den Reihen der Teutonia gewürgt wurde, wie Jürgen Weil, der Vorsitzende des Kreissportgerichts, bestätigte. Der Verein wurde dafür zu 250 Euro Strafe verurteilt.

Im A-Jugendspiel am Mittwoch flog in der 31. Minute beim Stand von 2:1 für Lämmerspiel der erste Hausener mit Roter Karte vom Platz. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Lämmerspiel auf 1:4, kurz nach der Halbzeit verkürzte die Teutonia auf 3:4, dann zog Lämmerspiel auf 3:7 davon (55., 59., 62.), ehe es in der 69. Minute zu neun weiteren Roten Karten gegen Teutonia-Spieler und zum Spielabbruch kam.

Für den heutigen Samstag, 13 Uhr, ist das nächste Spiel der Teutonia bei der SG Egelsbach II angesetzt. „Die zehn Spieler, die die Rote Karte gesehen haben, sind gesperrt und dürfen nicht spielen“, betont Weil. Möglich wäre, dass die Hausener ihr Team mit B-Jugendlichen auffüllen.

Ein zweiter Spielabbruch, der sich ebenfalls am Mittwoch in dieser Liga ereignete, war dagegen harmlos. „In Dietzenbach ist das Flutlicht ausgefallen. Das Spiel wird neu angesetzt“, verkündete Klassenleiter Wolfgang Steinheimer.

