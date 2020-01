Thema 2. Liga für Lücke keine Belastung

Hanau – Ende gut, alles gut? Noch ist die Saison in der 3. Handball-Liga Mitte lange nicht beendet, erst zwei Spieltage der Rückrunde sind absolviert, 13 Partien stehen noch aus. VON PATRICK LEONHARDT

Doch nach einem Zwischentief inklusive Trainerwechsel steht die HSG Hanau als Tabellenvierter mit 21:13 Punkten sehr gut da - sogar einen Zähler besser als in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt. Und die beendeten die Grimmstädter letztlich auf dem dritten Tabellenplatz.

Der Blick auf die Tabelle interessiert Trainer Oliver Lücke, der Ende Oktober 2019 die Nachfolge des zu Saisonbeginn verpflichteten Oliver Schulz’ übernahm, nicht sonderlich: „Wichtig ist, dass wir Mannschaft und Spieler weiterentwickeln. Wie etwa, mit dem siebten Feldspieler zu agieren“, erklärt er. Doch nicht nur innerhalb des Teams, sondern auch im Umfeld sieht der HSG-Trainer Entwicklungspotenzial.

Er selbst gewöhnt sich immer besser an seine neue Aufgabe: „Ich war zuvor noch nie Trainer in der 3. Liga, musste erst einmal hineinschnuppern. Ich fühle mich von Woche zu Woche wohler, es macht sehr viel Spaß.“ Dominic Scholz, seit vielen Jahren im Jugendbereich engagiert, kümmert sich als Athletik-Trainer um den körperlichen Zustand der Hanauer Spieler. Die Videoanalyse als Vorbereitung auf den nächsten Gegner übernimmt Lücke selbst, die Nachbetrachtung der vorangegangenen Partie stellt Co-Trainer Hannes Geist zusammen. Die Hanauer bauen neue Strukturen auf, wollen noch professioneller arbeiten.

„Du bekommst einen ganz anderen Blick, wenn du Aufgaben abgibst und auf andere Bereiche schaust, wie die zweite Mannschaft oder die Jugend“, erklärt Lücke. Bereiche, die ihm sehr am Herzen liegen. Die A-Jugend spielt in der Bundesliga, die zweite Mannschaft führt die Tabelle der Landesliga Süd an, könnte kommende Saison in der Oberliga auflaufen. „Wir haben einige Spieler mit viel Entwicklungspotenzial in der Hinterhand“, sagt Lücke. Und so kamen im letzten Pflichtspiel in 2019 - auch aufgrund der anhaltenden Personalprobleme - in Nicolai Mehlitz (zweite Mannschaft) und Til Bachmann (Jugend) zwei Youngster zu ihrem Drittliga-Debüt.

Dass die Hanauer ganz offen von der 2. Liga sprechen, empfindet Lücke, dessen Vertrag bis Saisonende läuft, nicht als Belastung. „Dorthin zu kommen, ist ein Riesenschritt, aber wenn sich die Mannschaft weiterentwickelt, können wir dieses Ziel erreichen. Und so alt ist die Truppe ja noch nicht. Keiner unserer Konkurrenten in der 3. Liga ist uns soweit voraus, dass wir sie erst in drei, vier Jahren schlagen können“, meint Lücke. Die knappe 25:26-Niederlage gegen Spitzenreiter TV Großwallstadt fiel in die Phase, in der es nur schlecht lief, das 23:26 gegen die SG Leutershausen war das erste Spiel nach dem Trainerwechsel. Gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden holten die Hanauer beim 26:26 in den letzten fünf Minuten einen Fünf-Tore-Rückstand auf, bei der SG Nußloch erreichten sie ein 30:30.

Dass sie im Konzert der Großen bis zum Rundenende mitspielen können, wollen die Hanauer in den verbleibenden 13 Saisonspielen beweisen. Die erste Begegnung im neuen Jahr steigt an diesem Sonntag (17 Uhr) gegen den TV Germania Großsachsen.

