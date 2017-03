Thomas Marton hegt keinen Groll

Seligenstadt - Mit der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Seligenstadt trifft Thomas Marton auf seinen Ex-Verein, der ihn nicht mehr als Trainer wollte. Verärgert ist der 56-Jährige darüber nicht, vielmehr geht er in seiner Aufgabe bei den Sportfreunden richtig auf. Von Daniel Schmitt

Für Thomas Marton steht am Sonntag (15 Uhr) eine besondere Begegnung in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost auf dem Spielplan. Der Trainer der Sportfreunde Seligenstadt II gastiert mit seiner Mannschaft bei Tabellenführer JSK Rodgau – seinem ehemaligen Klub. Die vergangene Saison schloss Marton mit der TGS Jügesheim als Tabellensechster ab, anschließend fusionierten die Turngesellen mit der TGM SV. Doch nicht Marton, der durchaus Interesse am Trainerposten beim JSK hatte, sondern der damalige TGM SV-Coach Andreas Humbert bekam den Zuschlag.

„Es musste eine Entscheidung getroffen werden, ich hege keinen Groll“, sagt Marton. Aber natürlich sei die Begegnung im Rodgau kein Spiel wie jedes andere. Immerhin wohnt Marton in Jügesheim und kann sogar zum Sportplatz laufen. Zudem kennt er viele Zuschauer, die Spieler, den gegnerischen Trainer. „Es geht am Sonntag aber nicht um Namen. Die Vorgeschichte sollte man nicht in den Himmel heben“, sagt Marton, der nicht nur im Rodgau seine Spuren hinterlassen hat. Vielmehr ist der 56-Jährige ein Trainer, der sich im kompletten Kreis bestens auskennt. Sei es von letzten Stationen bei der TGS, bei der TSG Neu-Isenburg und der Spvgg. Dietesheim. Oder nun bei der Hessenliga-Reserve in Seligenstadt.

„Es macht mir viel, viel Spaß, mit den jungen Spielern zu arbeiten. Das ist eine schöne Aufgabe“, sagt Marton, dem man diese Worte abkauft. Zumal zuletzt auch die Ergebnisse stimmten: 1:0 gegen den FC Hanau 93, 1:0 bei der SG Marköbel und 2:2 gegen die SG Rosenhöhe. In der Tabelle steht Seligenstadt auf einem soliden achten Rang. Da geht sicherlich mehr, ordentlich ist die Platzierung aber allemal.

„In der Hinrunde waren wir noch ziemlich unkonstant. Auf wirklich gute Spiele folgten meist sehr schlechte. Das kriegen wir nun etwas besser hin“, sagt der Trainer und fügt an: „Steigerungspotenzial gibt es natürlich noch.“

Eines der guten Spiele in der Hinrunde war das 2:2 gegen Rodgauer. Viel Tempo, vier Tore und zwei spielerisch starke Mannschaften bekamen die Zuschauer damals geboten. „Das war wirklich ein tolles Spiel“, erinnert sich Marton, „es wäre schön, wenn wir unsere Leistung wiederholen könnten.“ Dem JSK wünscht er dies freilich nicht unbedingt.

Denn auch in Normalform seien die Gastgeber nur schwer zu schlagen. Vor allem die Offensivabteilung der Jügesheimer (67 Tore in 24 Spielen) nötigt dem erfahrenen Coach Respekt ab: „Sie haben vorne trickreiche, wendige Spieler. Wenn Rodgau zur Spielfreude gelangt, dann sind sie nur sehr schwer zu stoppen. Wenn wir das verhindern können, haben wir eine gute Chance.“

