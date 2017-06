Timo Grimm köpft TuS zum Ligaerhalt

Ausgelassene Freude in Klein-Welzheim: Spieler und Trainer der TuS feiern nach dem 2:2 im Relegationsspiel zur Fußball-Kreisoberliga gegen den FC Fortuna Offenbach den Klassenerhalt. Vorne mit Krücken: Soner Eksert, der sich am Samstag im ersten Spiel verletzt hatte. J Foto: Hübner

Klein-Welzheim - Aus Lautsprechern erklang „An Tagen wie diesen“ und auf dem Rasen jubelten die Spieler in den rot-weißen Trikots und den gelben Hosen.

Das Relegationsspiel zur Fußball-Kreisoberliga Offenbach zwischen der TuS Klein-Welzheim und dem FC Fortuna Offenbach endete zwar ohne Sieger. Aber das 2:2 reichte dem Gastgeber, um auch kommende Saison und damit zum 17. Mal in Folge in der Kreisoberliga spielen.

Die Klein-Welzheimer zeigten viel Moral, kamen nach einem 0:2-Rückstand durch zwei Standards zum Ausgleich und erkämpften sich den Punkt, der nach dem Auftakterfolg beim FC Germania Bieber noch gefehlt hatte.

„Die Mannschaft hat eine super Moral gezeigt, alles gegeben und sich den Klassenerhalt aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen mehr als verdient“, freute sich Klein-Welzheims Spielertrainer Luca Raponi im Tor der Gastgeber. Gegenüber stand sein Cousin Luigi Raponi im Tor der Gäste, da Stammkeeper David Wassef nicht zum Einsatz kam.

„Wir haben das Spiel gemacht und hatten einige gute Chancen“, sagte Mario D‘Aprea vom Offenbacher Trainergespann. „Doch wir haben unsere weiteren Chancen nicht genutzt, während die Gastgeber zweimal per Kopf erfolgreich waren.“

Dabei erwischte die Fortuna den besseren Start. Victor Gonta setzte in seinem ersten Punktspiel für die Offenbacher mit einem Doppelschlag die ersten Akzente und brachte sein Team mit 2:0 in Führung. Timo Grimm köpfte wenig später nach einem Freistoß den 1:2-Anschlusstreffer (29.) und war dann ebenfalls per Kopf auch im zweiten Spielabschnitt einmal erfolgreich. In der hektischen Schlussphase sahen die beiden Fortuna-Spieler Fabio di Falco und Marvin Leppin vom umsichtig leitenden Schiedsrichter Volker Höpp noch Gelb-Rot. - rjr

TuS Klein-Welzheim: Raponi; Schliessmann, Köppler, Mokhlis, Kramer, Frumento, Türkoglu, Böhm, Grimm, Sari, Özdemir (Biljibani, Mayer, Popp)

FC Fortuna Offenbach: Raponi; Miltenberger, Rivieccio, T. Leppin, Izairi, Gonta, Modica, Marino, Weihs, Yigitbilek, M. Leppin (Nube, Taranto, Di Falco)

Tore: 0:1, 0:2 Gonta (19., 21.) 1:2, 2:2 Grimm (29., 53.) – Gelb-Rot: Di Falco (83.), M. Leppin (90.+4, beide Fortuna)

Quelle: op-online.de