Topleistung, als es darauf ankommt

Neu-Isenburg – Sven Blazevic und Thomas Ziegler haben mit ihren Treffern im Finale und in der Vorschlussrunde der DJK Sparta Bürgel den Turniersieg beschert beim Reifen-Karakus-Cup 2020, der inoffiziellen Hallenkreismeisterschaft. VON ROLF JOACHIM REBELL

In einem Offenbacher Finale zweier Kreisoberligisten setzten sich die Bürgeler mit 3:1 gegen den VfB Offenbach durch. Den dritten Platz, der nur im Neunmeterschießen ausgespielt wurde, holte sich die SG Rosenhöhe. Sie bezwang die TSV Lämmerspiel mit 3:1.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Truppe“, freute sich Nenad Malbasa, der als verantwortlicher Trainer auf der Bürgeler Bank saß: „Wir haben eine gute Mannschaft und haben in den entscheidenden Phasen zwei starke Spiele geboten.“

Im Finale brachte Thomas Ziegler die Sparta mit zwei Treffern in Führung. Der VfB kam zweieinhalb Minuten vor dem Ende durch einen Treffer von Ilias Mahyou zwar noch einmal heran, doch in der letzten Spielminute entschied Sven Blazevic mit dem 3:1 das Finale.

„Am Ende war die Sparta die cleverere Mannschaft“, kommentierte VfB-Trainer Peter Lack das Finale, lobte dennoch den Auftritt seiner Mannschaft in Neu-Isenburg: „Wir hatten gegenüber den Hallenturnieren im Vorjahr einige neue Leute dabei. Da haperte es im Zusammenspiel in der Halle noch etwas.“

Den stärksten Eindruck in den Gruppenspielen hatte wie schon am Samstag im Turnier der SSG Langen die TSV Lämmerspiel hinterlassen. Der A-Liga-Tabellenführer gewann alle Begegnungen und überzeugte durch direkten Kombinationsfußball. Doch im Halbfinale traf das Team von Trainer Pedro Rufino auf die DJK Sparta, die bei Punktgleichheit mit der SG Rosenhöhe aufgrund des verlorenen direkten Vergleiches nur Gruppenzweiter geworden war. Auch hier waren beim Bürgeler 2:1-Sieg Sven Blazevic und Thomas Ziegler die Torschützen, Kilian Beez gelang lediglich noch der Anschlusstreffer. Im zweiten Halbfinale setzte sich der VfB gegen die SG Rosenhöhe mit 3:1 durch. Den Toren von Ilias Mahyou (2) und Imran Gulzar konnte die SG nur den Treffer von Ken Smertenko entgegensetzen. „Wir waren hier mit einer gemischten Truppe aus allen drei Mannschaften am Start“, zog Mirco Frank, Trainer der zweiten SGR-Mannschaft, ein positives Fazit: „Die Jungs haben sich sehr gut geschlagen.“

Titelverteidiger SV Pars Neu-Isenburg schied bereits in der Gruppenphase aus. Im entscheidenden Spiel gegen die SG Rosenhöhe hätte dem von Islam Ispir betreuten Team eine Punkt gereicht. Doch Yannick Pohland schoss in der letzten Spielminute die Offenbacher mit 4:3 in Führung, Sekunden vor dem Ende traf der SV Pars mit einem sehenswerten Volleyschuss nur den Pfosten. Im letzten Spiel der Gruppe A holte die DJK Sparta mit dem knappen 4:3 gegen den FC Germania Bieber den entscheidenden Erfolg. Bieber hätte mit einem deutlichen Sieg selbst noch ins Halbfinale einziehen können.

Nicht so spannend ging es in der Gruppe B zu. Vor dem „Finale“ um den Gruppensieg zwischen der TSV Lämmerspiel und dem VfB stand das Weiterkommen der beiden Teams bereits fest. Lämmerspiel sicherte sich mit dem 2:0 den Gruppensieg.

Zufrieden zeigte sich auch Kreisfußballwart Jörg Wagner. „Das Turnier stand unter dem Motto „Fair ist mehr“, und wir danken den teilnehmenden Mannschaften, dass wir sehr spannende und faire Spiele hier gesehen haben.“

Finale:

DJK Sparta Bürgel - VfB Offenbach 3:1

Neun-Meter-Schießen um Platz 3:

Rosenhöhe - TSV Lämmerspiel 3:1

Halbfinale:

DJK Sparta Bürgel - TSV Lämmerspiel 2:1

VfB Offenbach - SG Rosenhöhe 3:1

Gruppe A:

SG Rosenhöhe 4 10:8 9

DJK Sparta Bürgel 4 10:7 9

SV Pars Neu-Isenburg 4 13:10 6

FC Germania Bieber 4 7:11 3

KV Mühlheim 4 6:10 3

Gruppe B:

TSV Lämmerspiel 4 14:4 12

VfB Offenbach 4 14:4 7

SKG Rumpenheim 4 7:12 6

TSG Neu-Isenburg 4 16:10 4

Gemaa Tempelsee 4 7:28 0

