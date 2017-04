Topteams im Gleichschritt

offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost setzten sich am Wochenende die Spitzenteams Hanau 93, JSK Rodgau und Viktoria Nidda in souveräner Manier durch und marschieren im Gleichschritt weiter vornweg.

Im Kampf um den Klassenerhalt gelang Türk Gücü Hanau ein wichtiger Sieg gegen Obertshausen. Leicht und locker gewann die SG Rosenhöhe in Kesselstadt, wobei vor allem die Stürmer Horst Russ und Christian Rüger reichlich Spaß hatten.

SG Germania Klein-Krotzenburg - FC Hanau 93 1:4 (0:4). Nachdem das Hinspiel noch knapp verlaufen war, hatte Klein-Krotzenburg diesmal nicht den Hauch einer Chance. „Hanau war in der ersten Halbzeit eine Klasse besser“, gab Germania-Trainer Wolfgang Kaufmann zu: „Sie waren klar überlegen.“ Vier Tore drückten diese Überlegenheit auch im Pausenergebnis aus. Patrick Gischewski traf zweimal für die 93er. Drei kuriose Szenen sorgten für Gesprächsstoff: Vor dem 0:1 parierte Klein-Krotzenburgs Julian Langer einen Elfmeter von Tolga Ünal, der den Abpraller aber doch noch zur Gästeführung verwerten durfte. Das 1:4 der Hausherren fiel, als die Hanauer erwarteten, dass die Germania den Ball ins Aus spielen würde, weil ein Klein-Krotzenburger auf dem Boden lag. Und die Rote Karte gegen Oguz Biricik gab es für eine eher harmlose Aktion, als der Klein-Krotzenburger dem Gästespieler Jerome Boos bei einem Einwurf das Bein stellte.

Spielentscheidend war all das ob des starken Hanauer Auftritts, mit dem sich die 93er zudem für das Kreispokal-Aus gegen Underdog Türk Gücü Hanau unter der Woche rehabilitierten, jedoch nicht.

SG Germania Klein-Krotzenburg: Langer - Schuschkleb, Zeiger, Zocco, T. Kaufmann - Arnold, Tomic - Herth, Eckert, Zakarija - Serra (R. Kaufmann, Biricik, Protzel)

FC Hanau 93: Westenberger - Ransom, Prümm, Cimen, Ünal - Raafat, Skela, Ries, Gischewski - Damar, di Natale (Herpich, Boos, Gogol)

Tore: 0:1 Ünal (Elfmeter-Nachschuss, 20.), 0:2 Gischewski (28.), 0:3 Gischewski (37.), 0:4 Ries (44.), 1:4 Eckert (64.) - Rot: Biricik (Klein-Krotzenburg, 80., Tätlichkeit)

FSV Bischofsheim - Sportfreunde Seligenstadt II 0:2 (0:0). Erneut setzte sich Seligenstadt gegen eine Mannschaft aus dem oberen Drittel der Tabelle durch und kassierte dabei kein Gegentor. „Meiner Meinung nach waren wir schon in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, haben gut das Kombinationsspiel der Bischofsheimer unterbunden und schnell nach vorn gespielt“, sagte Trainer Thomas Marton. Marcus Willand per Kopfball und Marius Bauer per Freistoß scheiterten vor der Pause nach am FSV-Torwart. Zudem traf Bauer mit einem weiteren Freistoß nur die Latte. Jannik Pfister brach nach 55 Minuten aber den Bann. Kurz darauf ermeckerte sich Bischofsheim eine Ampelkarte, nur eine Minute später erhöhte Pfister auf 2:0. In Überzahl ließen die Sportfreunde erst recht nichts mehr anbrennen.

Sportfreunde Seligenstadt II: Heinlein - Eyrich, Glaab, Eißmann, Willand - Knecht, Grein, D. Marton, Bauer - Elbert, Pfister

Tore: 0:1 Pfister (55.), 0:2 Pfister (59.) - Gelb-Rot: Andrejic (Bischofsheim, 58., Meckern)

VfR Wenings - KV Mühlheim 5:0 (2:0). Wenings Rumänen Radu Bumbar und Darius Rogozinaru sorgten für die 2:0-Halbzeitführung. Erneut Bumbar und Rogozinaru sowie in Adrian Ionescu ein dritter rumänischer Akteur erhöhten nach dem Wechsel für die überlegenen Hausherren. Mühlheim enttäuschte und fand offensiv kaum statt. KVM-Torwart Steffen Pferr verhinderte sogar noch eine höhere Niederlage.

KV Mühlheim: Pferr - Chaudhry, Michalke, Muharremi, Kopp - Rosic, Erdmann, Ngoma, Beer, Lang - Okoro (Al Hawas, Zakaria, Lopsang)

Tore: 1:0 Bumbar (5.), 2:0 Rogozinaru (30.), 3:0 Bumbar (47.), 4:0 Ionescu (62.), 5:0 Rogozinaru (80.)

VfR Kesselstadt - SG Rosenhöhe 0:13 (0:6). Die SG Rosenhöhe hatte mit den Kesselstädtern zu keiner Zeit Mühe, schoss schon in Hälfte eins sechs Tore. Dabei markierte Horst Russ zwischen der 33. und 42. Minute einen Hattrick, schoss das 4:0, 5:0 und 6:0. Insgesamt gelangen dem Angreifer ein halbes Dutzend Treffer. Dadurch entschied er das Wettschießen gegen Sturmpartner Christian Rüger (drei Tore) für sich. Allerdings durfte Rüger auch nur knapp eine Halbzeit lang spielen.

VfR Kesselstadt: Baric - Hristov (70. Quant), Acer, Pavel, Nuri - Y. Kurt, M. Kurt, K. Demir, E. Kocak (35. Plavulj), H. Karaca (63. Metallari) - Dagli

SG Rosenhöhe: Fey - Pfitzer, Curth (50. Rüger), Meinschein, Bleibdrey - Alkhamees (46. Harmanci), Kondziella (71. Zola) - Ballesteras, Durante - Brinkmann - Russ

Tore: 0:1 Kondziella (4.), 0:2 Ballesteras (21.), 0:3 Durante (23.), 0:4 Russ (33.), 0:5 Russ (37.), 0:6 Russ (42.), 0:7 Rüger (55.), 0:8 Russ (63.), 0:9 Durante (70.), 0:10 Rüger (77.), 0:11 Russ (80.), 0:12 Rüger (82.), 0:13 Russ (87.)

FC Dietzenbach - Viktoria Nidda 0:5 (0:2). „Nidda war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen, wenngleich auch um ein bis zwei Tore zu hoch“, meinte Werner Marquardt vom Spielausschuss des FCD. Die Gäste beeindruckten, wollten die in der Vergangenheit meist schlechten Ergebnisse gegen Dietzenbach vergessen machen und den Tabellenersten Hanau 93 und JSK Rodgau weiter Druck setzen. Beides gelang, die Viktoria-Spieler waren immer einen Schritt schneller als jene der Hausherren. Als unberechtigt bezeichnete Marquardt die Rote Karte für Dominik Fertr, dem im eigenen Strafraum ein Foul, das aber nicht eines Platzverweises würdig gewesen sein soll, unterlaufen war.

FC Dietzenbach: Knecht - Perri, Seidemann, Wieck, Weilmünster - Wagner (70. El Issami), Bozkurt - Amallah, Awad (61. Pentz) - Rachidi (46. Fertr), Attal

Tore: 0:1 Michel (12.), 0:2 Heck (HE, 36.), 0:3 Ja. Jung (49.), 0:4 Sommer (75.), 0:5 Heck (80./Foulelfmeter) - Rot: Fertr (Dietzenbach, 78., Foulspiel)

FC Hochstadt - JSK Rodgau 1:3 (1:1). Die Partie begann turbulent: Die Jügesheimer gingen früh mit 1:0 in Führung, kassierten aber nur wenige Minuten später wieder den Ausgleich. Die technisch stärkeren Gäste brauchten bis Mitte der zweiten Hälfte, ehe Sebastian Jung den Sport- und Kulturverein erneut auf die Siegerstraße brachte. Maikel Mesquita, der erst eine Viertelstunde vor Spielende eingewechselt worden war, entpuppte sich als idealer Joker und machte in der Schlussminute den Sack zu.

JSK Rodgau: Fuhrmann - Herrchen, Schweier, Jung, Lutz - Goetze, Klein (74. Mesquita) - Bayraktaroglu (77. List), Hajzeray, Thomas (55. Flores) - D. Fischer

Tore: 0:1 Bayraktaroglu (5.), 1:1 Becker (9.), 1:2 Jung (71.), 1:3 Mesquita (90.)

Türk Gücü Hanau - Kickers Obertshausen 1:0 (1:0). Ein früher Treffer von Alessandro Fröb, der auf Kopfball-Verlängerung von Michele Moscelli einnetzte, entschied das Spiel und beendete Obertshausens Träume, noch einmal in den Spitzenkampf eingreifen zu können. Die beste Chance des ganzen Spiels hatten die Kickers vom Elfmeter-Punkt, doch Burak Tok parierte den Ball von Philipp Christ. Wegen einer Notbremse außerhalb des eigenen Strafraums - der folgende Freistoß brachte nichts ein - flog Obertshausens Keeper Lucas Bohn noch in Hälfte eins vom Platz. Zwischen die Pfosten ging anschließend Toni Riccardi. In langer Überzahl ließ Türk Gücü keine klaren Chancen der Kickers zu, auch wenn die zu zehnt nicht schlechter waren als der Gegner mit elf Mann. In der letzten halben Stunde machte Obertshausen noch einmal viel Druck, wurde aber kaum zwingend.

Türk Gücü Hanau: Tok - Daniel Cimen, Shima, Korkmaz (71. Kciku), Müller - M. Kurt, Sungun (46. Türkyilmaz), Tastan, Fröb, - Moscelli (71. Dallal), Katilmis

Kickers Obertshausen: Bohn - König, Christ, Si. Prechtel, Höf - Lang, Boujraf (36. Riccardi) - Schwaiger, M. Dindorf - F. Dindorf, Jenrich (77. Selmanovic)

Tor: 1:0 Fröb (11.) - Besonderes Vorkommnis: Christ (Obertshausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tok (18.) - Rot: Bohn (Obertshausen, 28., Notbremse) J jd

