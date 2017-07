Toptorjäger der D-Liga Dieburg stürmt künftig in der A-Liga

Eppertshausen - 29 Tore hat Sezer Aydin von der zweiten Mannschaft des FV Eppertshausen in der vergangenen Saison offiziell in der Fußball-Kreisliga D Dieburg geschossen. Von Sascha Eyßen

+ Sezer Aydin hat für den FV Eppertshausen II in der D-Liga Dieburg 29 Tore erzielt. © P

Laut Aydins Rechnung waren es sogar noch drei Treffer mehr, die Schiedsrichter haben beim Eintragen der Torschützen wohl den einen oder anderen Fehler gemacht. Das passiert in den unteren Ligen schon mal. So oder so: Der 20-Jährige wurde vor Adnon Jakaj von Germania Babenhausen II, der 25 Mal traf, Torschützenkönig der D-Liga, der untersten Klasse im Dieburger Fußballkreis.

In seinem ersten Jahr im Aktivenbereich sicherte sich Sezer Aydin somit gleich die Torjägerkrone. Dabei fing die Runde für Aydin wenig verheißungsvoll an. In den ersten Saisonspielen hatte er verletzungsbedingt meist gefehlt. Als Aydin fit war, kam er dann aber schnell auf Touren. „Er ist ein starker Spieler“, lobt Sanel Demirovic, der in der kürzlich zu Ende gegangenen Saison die zweite Mannschaft des FVE trainierte und sich künftig auf seine Aufgabe als Vorstand Sport konzentriert, seinen ehemaligen Schützling. Zudem habe Aydin mit Abuzer Uzuner in der Offensive einen starken Mitspieler gehabt. Uzuner traf selbst 15 Mal. Die beiden hätten sich gut ergänzt, meint Demirovic.

Das sieht auch Sezer Aydin so: „Das Zusammenspiel hat gut gepasst.“ Als Tabellenvierter spielte die zweite Mannschaft von Eppertshausen eine gute Saison, zum Aufstieg reichte es aber nicht. Dafür war laut Sezer Aydin eine Durststrecke im Herbst verantwortlich. Gegen die Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich habe der FVE meist gewonnen, erzählt Aydin. Allerdings wurden gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte einige Zähler unnötig liegen gelassen. „Diese Punkte haben uns am Ende für den Aufstieg gefehlt“, so Aydin. Besonders gern erinnert sich Sezer Aydin an den 3:2-Sieg Ende September beim späteren souveränen Meister TSV Klein-Umstadt II. Eppertshausen lag bis zur 81. Minute mit 1:2 im Rückstand, drehte dann aber noch das Spiel. In der 86. Minute erzielte Sezer Aydin mit seinem einzigen Treffer an diesem Tag das 3:2. „Das war schon ein Highlight“, blickt Aydin auf dieses besondere Spiel in seiner ersten Saison im Erwachsenbereich zurück.

Die Zeit beim FV Eppertshausen endete für Sezer Aydin, der sich als „torgeil und ehrgeizig“ bezeichnet und in der Jugend auch für die TGS Jügesheim, die TG Ober-Roden und die TS Ober-Roden spielte, am Saisonende. Er wechselt zum TSV Altheim, wo er in der ersten Mannschaft in der A-Liga Dieburg spielen will. „Ich hätte zwar auch in Eppertshausen erste Mannschaft spielen können, aber ich wollte mal woanders hin und habe mich daher für einen Wechsel entschieden“, sagt Aydin. In Altheim hat er einige Kumpels, mit denen er früher schon zusammenspielte. Zwar tritt Sezer Aydin in der neuen Runde also voraussichtlich drei Ligen höher als bislang gegen den Ball, aber auch dort hat er ambitionierte Zeile: „Ich will zweistellig treffen.“

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa