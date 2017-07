Torwart Jürgen Schürer verhindert Niederlage

Mainpokal: SVG Steinheim nur 0:0 gegen Klein-Welzheim

+ Belastungstest beim Mainpokal: Der Klein-Welzheimer Özkan Özdemir (rechts) hält Steinheims Fouad Brighache am Trikot fest. Am Ende trennten sich beide Teams mit einem torlosen Remis. (c)Foto: ey

Klein-Auheim - Am vierten Spieltag des Fußball-Mainpokal-Turniers in Klein-Auheim sahen die 150 Zuschauer die erste Nullnummer: Nach dem 0:0 in der Gruppe A zwischen dem SVG Steinheim und der TuS Klein-Welzheim liegen beide Mannschaften weiter punktgleich auf den ersten beiden Plätzen.