Torwart Rhein glänzt als Linksaußen

Nieder-Roden - Im achten Spiel hat die weiße Heimweste des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden den ersten Flecken abbekommen: Nach dramatischen 60 Minuten trennen sich die Rodgauer im Südhessen-Derby vom TV Gelnhausen 21:21 (13:10).

Beide Mannschaften weisen nach Ende der Hinrunde 18:12 Punkte aus.

„Das war ein sehr intensives Derby mit zwei starken Abwehrreichen“, stimmten die beiden Trainer Jan Redmann (HSG) und Matthias Geiger (TVG) überein. „Wir sind nicht glücklich, aber das Unentschieden ist gerecht. Wir mussten viele Zweikämpfe bestreiten, um die körperlichen Unterschiede auszugleichen, das haben wir sehr diszipliniert gemacht“, meinte Redmann. Während den Nieder-Rodenern nach dem Abpfiff die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben stand, feierten die Gäste das Unentschieden wie einen Sieg. „Solche Spiele machen Spaß, das war echte Werbung für den Handball“, freute sich Geiger.

Gelnhausen legte vor 550 Zuschauern eine 3:1-Führung vor, Nieder-Roden erkämpfte sich hart seine Tore, ehe die Halle nach 19 Minuten komplett Kopf stand: Nieder-Roden verlor im Angriff den Ball, mit einem langen Zuspiel leitete Gelnhausen den Tempogegenstoß ein. Doch HSG-Torhüter Marco Rhein roch den Braten und fing den Pass an der Mittellinie ab. „Ich habe gesehen, dass Michi Weidinger in der Rückwärtsbewegung war und auf einmal war die linke Seite frei für mich“, schmunzelte Rhein. Der HSG-Torhüter ließ noch einen Gegenspieler stehen, stürmte nach vorne und erzielte von Linksaußen das 7:5 für die Gastgeber. Die Barbarossastädter waren kurzzeitig geschockt, verloren direkt wieder den Ball und Tim Henkel erhöhte nur 13 Sekunden später auf 8:5.

Doch in der zweiten Hälfte kämpfte sich Gelnhausen wieder in das Spiel. Beim 18:17 für Nieder-Roden vergaben beide Seiten jeweils drei Möglichkeiten, ehe die HSG durch einen Siebenmeter von Timo Kaiser auf 19:17 erhöhte. Gelnhausen glich zum 19:19 aus, Nieder-Roden ging erneut mit zwei Toren in Führung, konnte das 21:19 aber nicht über die Zeit retten. Die letzten 20 Sekunden reichten Nieder-Roden nicht mehr, um gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste nochmals entscheidend zum Abschluss zu kommen.

HSG Rodgau: Rhein (1), Friedrich (n.e.); Geck (2), Weber (n.e.), Henkel (3), Lehr (n.e.), von der Au (1), Wunderlich (n.e.), Kohlstrung (3), Stenger (4), von Stein, Weidinger (2), Hoddersen, Schopper (1), Kaiser (4/2), Keller - leo

