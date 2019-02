Total offensiv, aber fast undurchdringlich

Rodgau – Es wächst wieder etwas Großes heran bei der HSG Rodgau Nieder-Roden. Die männliche C-Jugend des Handball-Drittligisten führt mit 15 Siegen aus 15 Spielen souverän die Tabelle der Oberliga Süd an, der höchsten Spielklasse dieser Altersklasse. VON STEFAN MORITZ

Nur ein Punkt aus drei Spielen fehlt noch zum vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft, die schon am Samstag (14. 30 Uhr) in Groß-Umstadt beim Tabellendritten perfekt gemacht werden kann.

„Unser Ziel war es, sich als eines der zwei besten Teams der Südgruppe für das Finalturnier um die Hessenmeisterschaft zu qualifizieren. Dass es jetzt so gut gelaufen ist, ist natürlich klasse“, sagt Alexander Hess, der das Team im zweiten Jahr trainiert. Nach Platz vier in der vorigen Runde mit 13 Siegen bei fünf Niederlagen gelang nun diese Ausnahmerunde ohne jegliche Niederlage. „Unser Ziel kam auch ganz klar von den Jungs“, sagt Hess, „es nützt ja auch nichts, wenn ein Trainer irgendwelche Ziele steckt und die Spieler nicht dahinterstehen. So aber wussten alle, wofür sie die ganze harte Arbeit investieren und haben voll mitgezogen.“

Die 13- und 14-Jährigen - seit dem Jahreswechsel haben die ersten ihren 15. Geburtstag gefeiert - haben dafür dreimal pro Woche trainiert, hinzu kamen Waldläufe, viele Testspiele und Turnierteilnahmen.

Auffällig bei dem Team, das aus einem Kern von Rodgauern, ergänzt um einige Talente aus der Region, besteht, ist die Abwehrstärke. Im Schnitt gestatten sie ihren Gegnern pro Spiel nur 19,5 Tore. Nur 293 sind es insgesamt in den bisherigen 15 Spielen, das nächstbeste Team, Groß-Umstadt, hat 51 Tore mehr kassiert in nur 14 Spielen, alle anderen mindestens 100, zum Teil sogar 200 bis 250. „Das ist mir besonders wichtig. Abwehrarbeit war schon als Spieler mein Steckenpferd“, sagt der 33 Jahre alte Realschullehrer Hess, der nach seinem Karriereende als Kreisläufer des Nieder-Rodener Drittligateams im Sommer 2017 die männliche C-Jugend als Trainer übernommen hat: „Abwehrarbeit ist auch das Wichtigste, wenn Jugendspieler bei den Herren Fuß fassen wollen. Reine Angriffsspieler braucht da niemand. Und Abwehrarbeit ist vor allem eine Willensfrage.“ Zumal es in der C-Jugend noch die Besonderheit gibt, dass nur offensiv verteidigt werden darf. Bei den Männern übliche 6:0- oder 5:1-Formationen sind verboten und werden von den Schiedsrichtern unterbunden. Die defensivste erlaubte Formation ist ein 3:2:1, darüber hinaus darf in 3:3-, 2:4-, 1:5-Formation oder Manndeckung über das gesamte Feld verteidigt werden. Dadurch soll das Spiel eins gegen eins mit und ohne Ball sowie Flexibilität und Kreativität gefördert werden.

Dass Letzteres den Rodgauern auch schon ganz gut gelingt, zeigt die teaminterne Verteilung der 510 selbst erzielten Tore. Im Gegensatz zu vielen anderen Jugendteams haben sie nicht den einen Toptorjäger, der in jedem Spiel mehr als zehn Tore erzielt, sondern sind von allen Positionen und auch von der Ersatzbank torgefährlich.

Alles in allem ist das Hess-Team in diesem Jahr deutlich stärker als der ebenfalls ambitionierte Nachwuchs aus Hanau, Gelnhausen, Groß-Umstadt oder Bürgel.

Als Meister der Südgruppe der C-Junioren-Oberliga ginge es beim Finalturnier um die Hessenmeisterschaft im Halbfinale gegen den Vizemeister der Nordgruppe, wahrscheinlich der Nachwuchs des Bundesligisten MT Melsungen oder aber des TV Hüttenberg oder der TSG Münster. Vor dem Landesmeistertitel steht dann zudem noch ein Duell mit der HSG Wallau/Massenheim, die die Nordgruppe mit 30:2 Punkten souverän anführt.

„Als Hessenmeister wären wir für die nächste Saison der B-Jugend-Oberliga qualifiziert“, verkündet Hess das nächste Ziel, „anderenfalls müssten wir uns durch die Qualifikation kämpfen. Da gäbe es dann für alle möglichen Bewerber nur noch vier freie Plätze.“ Mehrere Höhepunkte stehen also noch an.

Der Kader

Tor: Christian Scheller, Yannik Paul, Julian Schmitt, Wali Ashrati

Rückraum links: Moritz Schimpke (55 Tore), Jesper Kunkel (14)

Rückraum Mitte: Lennart Jackl (88), Ben Seidel (54), Tim Döring (10)

Rückraum rechts: Luca-Marlon Ullrich (103)

Linksaußen: Yannik Lanzendörfer (16), Benjamin Liebrecht (4)

Rechtsaußen: Nick Weiland (68), Nils Haus (22)

Kreis: Jannik Backhaus (52), Benedikt Weiland (24)

Trainer: Alexander Hess (im 2. Jahr)

Quelle: op-online.de