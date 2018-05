Tränen in Mühlheim

Offenbach - Im vorerst letzten Spiel ihrer großen Geschichte gab es für die Handballerinnen der Sport-Union Mühlheim eine Heimniederlage in der Bezirksoberliga Offenbach-Hanau gegen Vizemeister HSG Hanau.

Die Sport-Union meldet aus Personalmangel keine Mannschaft mehr (wir berichteten).

SU Mühlheim - HSG Hanau 17:22 (8:13). „Das letzte Mal in der Halle zu stehen, in der man so viel erlebt hat, treibt einen die Tränen in die Augen und man denkt an die vielen wunderbaren Menschen, die man dort treffen durfte, und an die Menschen zurück, von denen man sich leider schon verabschieden musste“, heißt es in der offiziellen Verabschiedung der Mannschaft: „Wir sind sehr glücklich, ein Teil der SU Mühlheim gewesen sein zu dürfen.“ Der Verein, der lange Jahre die Nummer eins der Region im Frauenhandball war, in der Regionalliga und lange in der Ober- und Landesliga spielte, meldet aus Personalmangel keine Mannschaft mehr. Das letzte Spiel dominierte der Vizemeister aus Hanau von Anfang an und gewann souverän. Julia Baltzer traf zum Endstand von 17:22 das letzte Mal für eine Mannschaft im Trikot der Sport-Union.

Spielfilm: 0:2, 1:5, 3:5, 5:9, 8:13 - 10:13, 14:16, 16:22, 17:22

SUM: Wolz, Haas, Schöll (1), Patrizio, Haus (5/4), Wolf, Poppenhäger (1), Steinmetz, Baltzer (1), Rauch (2), Noll (7)

HSG Hanau: Neubauer, Altenhofen, Burkard, Schmidt (1), Rückert (5), Fritz, Forbrich (2), Lorenz (9/6), Pietschmann (3), Mikesch (1), Schade

TV Flieden - SG Hainburg 22:20 (11:10). „Wir haben 15 Minuten gut gespielt, dann jedoch den Faden verloren. Unser Angriff war recht ideenlos. Dennoch haben wir unser Saisonziel Platz fünf erreicht.“, resümierte SG-Trainer Jürgen Rotter.

Spielfilm: 0:2, 3:6, 7:8, 9:9, 11:10 - 12:10, 15:15, 18:19, 22:19, 22:20

SG Hainburg: Peters, Walper, Grünewald (2/1), Godelmann, Ziegler, Arena, Fey (4), Grisnik (6), Salg (4/2), Merget, Roth (3), Ricker, Bauer, Kaschky (1)

HSG Dietzenbach - FSG Seligenstadt/Zellhausen 33:20 (15:7). Der Meister verabschiedete sich mit einem Kantersieg gegen den Absteiger. „Es war ein würdiger Rahmen für die Verabschiedung von Nadine Lang, Tram Nguyen und Sandra Berker, die alle ihre Karriere beenden.“, sagte Dietzenbachs Trainer Julian Wurm.

Spielfilm: 1:0, 6:2, 10:4, 12:5, 15:7 - 19:7, 20:10, 21:12, 27:12, 28:15, 33:20

HSG: Schohl, Held, Gutacker (5), Becker (1), Lang (7), Zellner (6/3), Schmitz (1), Nastou (3), Lindner (1/1), Rotter (1), Knab (1), Hedrich, Nguyen (1), Berker (6)

FSG: Schmitt, Werning (2), Faust (3), Salchow (1), Weber (4), Mehrphal, Koch (2), Ohlig (8/2), Schupp

SG Dietesheim/Mühlheim - SG Bruchköbel II 22:15 (9:4). Mit diesem versöhnlichen Saisonende zogen die Dietesheimerinnen in der Tabelle am Gegner vorbei auf Rang acht.

Spielfilm: 0:1, 4:1, 4:3, 9:3, 9:4 - 10:4, 10:6, 16:9, 18:13, 22:15

SG Dietesheim/Mühlheim: Klein, Hain (1), Spriestersbach (7/3), Winter, Wahlster (3), Ott (5), Hild (2), Vogel (2), Wiedergrün (1), Brodda, Schmitt (1)

HSG Dreieich - HSG Rodgau Nieder Roden II 21:22 (12:10). Die Rodgauerinnen drehten nach ausgeglichener erster Halbzeit in Durchgang zwei das Spiel und verwalteten die knappe Führung bis zum Endstand. „Wir sind mit Platz vier mit der mit weitem Abstand jüngsten Mannschaft der Liga, in die acht A-Jugendliche integriert wurden, hoch zufrieden“, sagte Rodgaus Trainer Joachim Rhein.

Spielfilm: 1:0, 5:6, 9:7, 11:8, 11:10, 12:10 - 12:16, 14:15, 16:20, 18:20, 20:21, 20:22

HSG Dreieich: Gerhardt, von Gaisberg-Helfenberg (2), Jacob, Fink (4), Hestermann, Stimpel (1), Kühn (2), Ruhl, Mittelstädt, Holzmann (5/3), Gerth, Oliger (5/1), Weil, Helmstädter (2)

HSG Rodgau Nieder-Roden II: Bierszacka, Wolf, Werner, Zielinski (1), Schäufler, Eichler, Milner (2), Mitteregger, Götz (2/1), Schnur (5/2), Krings (6), Ochs (3), Rauch, von der Au (3)

HSG Obertshausen/Heusenstamm - HSG Oberhessen 21:30 (9:13). Für Obertshausen/Heusenstamm gab es zum Abschluss im 24. Spiel die 21. Niederlage.

Spielfilm: 1:0, 1:4, 2:7, 5:8, 5:10, 7:15, 9:15, 9:16 - 9:17, 11:17, 11:21, 14:25, 17:25, 20:30, 21:30

HSG Obertshausen/Heusenstamm: Kandjera, Jas. Sahm, Schmidt (8/1), Demel (5), Langkamm, Nahlik (3/1), Messer, M. Schmidt-Dengler, Abel (1/1), K. Schmidt-Dengler (2), Jac. Sahm (1), Burkard, Spengler (1/1) J sij

Quelle: op-online.de