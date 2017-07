Trainer Bastian verlässt OFC

Offenbach - Schock für die Handballer der Offenbacher Kickers: Mitten in der Vorbereitung in das Abenteuer Landesliga hat Trainer Klaus Bastian überraschend seinen Rücktritt erklärt. Der Aufsteiger steht damit ohne Chef da.

„Wir bedauern diese Entscheidung sehr, vor allem in der Phase der Saisonvorbereitung, respektieren jedoch Bastians persönliche Beweggründe und danken ihm für seine erfolgreiche Arbeit“, sagte der neue Abteilungsleiter Manuel Dieter. Bastian hatte die Mannschaft in der vergangenen Saison als Aufsteiger in der Bezirksoberliga übernommen und mit ihr einen weiteren Aufstieg in die Landesliga geschafft - der bis dato größte Erfolg der OFC-Handballer. „Nun heißt es für uns, mit Hochdruck nach einem adäquaten Ersatz zu suchen, was zu diesem Zeitpunkt keine leichte Aufgabe sein wird“, so Dieter. - vvg

