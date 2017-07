Trainer Syla verlässt Egelsbach

Offenbach - Sadri Syla ist aus dem Trainergespann des Handball-Landesligisten SG Egelsbach zurückgetreten. „Die sportliche Philosophie hat einfach nicht mehr gepasst“, erklärte er.

Syla war zum vergangenen Jahreswechsel vom spielenden Co-Trainer zum Chefcoach befördert worden, nachdem sich die SGE von Armel Karadzic getrennt hatte, und führte die Egelsbacher souverän zum Klassenerhalt. Der Verein bevorzugte aber weiterhin ein Trainerduo und holte Bernd Massag hinzu. Zwischen ihm und Syla passte nun aber die sportliche Philosophie nicht. „Ich wollte nach der erfolgreichen Rückrunde nicht alles umkrempeln, aber auch nicht immer wieder gegenandiskutieren“, erklärte Syla, der sich in den nächsten ein, zwei Wochen überlegen will, was er in der nächsten Saison macht.

Zum Kandidat werden könnte er beim Landesliga-Aufsteiger Offenbacher Kickers, die ja noch einen neuen Trainer suchen. J mos

Quelle: op-online.de