Trainerduo von Hanau 93 schmeißt hin

Hanau – Fußball-Verbandsligist FC Hanau 1893 steht drei Spieltage vor dem Saisonende im Aufstiegsrennen auf einmal ohne Trainer da. Christoph Prümm und Slavisa Dacic haben ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Die Nachfolge soll noch in dieser Woche verkündet werden.

Prümm und Dacic reagierten mit ihrem Rücktritt auf die im Jahr 2019 unbefriedigenden Ergebnisse. Vier Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber in den neun Spielen seit der Winterpause. Der HFC verspielte damit seinen satten Vorsprung von acht Punkten und liegt nunmehr vier Zähler hinter dem neuen Spitzenreiter Rot-Weiß Walldorf zurück. Selbst Platz zwei ist im Falle einer Niederlage im Derby am Sonntag gegen den Tabellendritten SC 1960 Hanau theoretisch noch in Gefahr.

„Wir spielen ja nicht schlecht, doch die Ergebnisse stimmen einfach nicht mehr. Unsere beiden Trainer waren der Meinung, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht“, berichtete HFC-Sportchef Giovanni Fallacara gestern Abend. Er hätte gerne in der bisherigen Konstellation die Saison zu Ende gebracht, wurde nach eigener Aussage aber von den beiden nun Ex-Trainern überstimmt, die ihren Abschied zum Rundenende nach drei erfolgreichen Jahren schon vor einiger Zeit angekündigt hatten. fs

Quelle: op-online.de