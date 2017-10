Mit Traumtor zum ersten Saisonsieg

OFFENBACH - Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga Offenbach. Die TSG Neu-Isenburg behauptete mit einem 1:1 gegen die SG Nieder-Roden ihren Vorsprung von drei Punkten auf die Rodgauer.

Im Verfolgerduell setzte sich der SV Pars Neu-Isenburg mit 3:1 beim FC Germania Bieber durch.

Am Tabellenende hat sich die TuS Zeppelinheim im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Mit 2:1 gelang gegen den FC Offenthal der erste Saisonsieg.

TSG Neu-Isenburg – SG Nieder-Roden 1:1 (1:1). In einer zerfahrenen Spitzenpartie gab es ein leistungsgerechtes Unentschieden. „Wir hatten einen Tick mehr vom Spiel aber die Gäste standen sehr gut in der Abwehr“, sagte Neu-Isenburgs Trainer Steven Henning: „Aber auch Nieder-Roden hatte seine Chancen, so dass die Punkteteilung in Ordnung geht.“

TSG Neu-Isenburg: Forte; Lipka, Profumo, Kifle, Kapoor, Bayraktaroglu, Wolfarth, Karasu, Harsheim, Landzettel, Pouliquen (Kalyon, Pisov, Titsch Rivero)

SG Nieder-Roden: Piesker; Ternay, Scharnagel, Leue, Niklarz, Demirtas, Mesic, Ring, Egerer, Spataro, Simon (Friedrichs, Fehlberg, Waehner)

Tore: 1:0 Eigentor Spataro (20.), 1:1 Scharnagel (31.) Gelb-Rot: Landzettel (75.), Mesic (85.)

FC Germania Bieber – SV Pars Neu-Isenburg 1:3 (0:2). „Wir haben die Begegnung in der ersten Halbzeit verloren“, sagte Biebers Spielausschussmitglied Jürgen Pülm. „Wir haben den Gästen zu viel Platz gelassen, überhaupt nicht dagegengehalten und uns keine Chance erspielt.“ Mit dem Auftreten nach der Pause war Pülm zufrieden: „Die Mannschaft hat sich gesteigert, wollte auch nach dem 0:3 noch einiges zeigen, auch wenn uns nur ein Ehrentreffer gelungen ist.“

FC Germania Bieber: Peter; Wehner, Reinhard, Zinser, Knust, Bär, Korr, Albrecht, Hofmann, Piarulli, Lamalan (Khederzadeh)

SV Pars Neu-Isenburg: Dzino; A. Öztas, Puls, G. Öztas, Albayrak, Özdamar, Sahinler, Kifle, Ispir, Erdem, Gledson (Hudak, Baha)

Tore: 0:1, 0:2 Erdem (5., 40.), 0:3 Kifle (50.), 1:3 Knust (55.)

VfB Offenbach – SG Heusenstamm-Zrinski 1:4 (1:1). Die Gäste waren das effektivere Team und hatten mit dem dreifachen Torschützen Daniel Konczalla den Matchwinner in den Reihen. „Nach der Pause dachte ich, dass wir am Drücker waren“, meinte VfB-Vorsitzender Andreas Griesenbruch: „Doch die Gäste haben unsere Abwehrfehler gnadenlos ausgenutzt und am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

VfB Offenbach: Zeiger; Boskovic, Balon, Schenderlein, Mothes, Weinbrenner, El Barkani, Zinser, Jajalo, Ünal, Abardah (Al Jatari, Barak, Vincetic)

SG Heusenstamm-Zrinski: Music; Bayraktaroglu, Boumalha, Gröper, Kilic, Andelic, Korcanin, Steinheimer, Vinkovic, Konczalla, Schmidt (Knezic, Macana, Voytulek)

Tore: 0:1 Konczalla (5.), 1:1 Abardah (45.), 1:2, 1:3 Konczalla (55., 58.), 1:4 Boumalha (90.+4)

Spvgg. Seligenstadt – SG Egelsbach 1:2 (1:2). Nach zehn Minuten waren die Gastgeber im Spiel und gingen verdient in Führung. „Aber dann haben wir postwendend durch einen dummen Abstimmungsfehler in der Abwehr den Ausgleich kassiert und vor der Pause noch einen Elfmeter“, ärgerte sich Seligenstadts Abteilungsleiter Mirko Leuschner: „Nach der Pause haben wir zu wenig investiert, um dem Spiel noch einmal eine Wende zu geben.“

Spvgg. Seligenstadt: Schlund; Sturm, Herbert, Hefter, Ernst, Müller, Hock, Issami, Nikolov, Oettmeier, Fischer (Kunkel, Sauer, Metzger)

SG Egelsbach: Beck; Bargu, Wille, Haller, Konrad, Walter, Handke, Pischulti, Süss, Prugovecki, Kesete (Filius, Riemer, Reintjes)

Tore: 1:0 Nikolov (49.), 1:1 Bargu (52.), 1:2 Prugovecki (68.)

SG Wiking Offenbach – Spvgg. Dietesheim 0:3 (0:2). „In der Anfangsphase hatten wir die besseren Chancen, der Führungstreffer gelang uns jedoch nicht“, meinte Offenbachs Abteilungsleiter Daniel Fenchel. „Nach der Pause spielten die Dietesheimer mit der 2:0-Führung im Rücken sicher. Unser Torwart Lukasz Kus zeigte sein Können und verhinderte weitere Gegentreffer“, so Fenchel weiter.

SG Wiking Offenbach: Kus; Hüber, Harabadjiu, Cirik, Park, Merulla, Andom, Memisi, Solo, Nishida, Gaubatz (Carvalho, Singh Sahi, Sura)

Spvgg. Dietesheim: Ott; Loy, Günsche, Röhl, J. Mitsopoulos, Siwek, Gulzar, R. Mitsopoulos, Camara, Jung, Ucar (Koch, Lee, Specht)

Tore: 0:1 Günsche (14.), 0:2 R. Mitsopoulos (39.), 0:3 Gulzar (90.+1)

TuS Klein-Welzheim – TSV Dudenhofen 0:2 (0:0). Die Gäste zeigten in der Schlussphase den größeren Willen und verdienten sich den Erfolg. „Es war eine Begegnung mit wenig Niveau auf beiden Seiten“, sagte Klein-Welzheims Abteilungsleiter Axel Winter: „Die Gäste kamen aufgrund eines Fehlers unserer Abwehr zum Führungstreffer, der die Begegnung entschied.“

TuS Klein-Welzheim: Göktepe; Katsumura, Popp, Mohhlis, Kramer, Mounir, Biljibani, Mayer, Ziegler, Martel, Özdemir (Böhm)

TSV Dudenhofen: Petridis; Wischer, Spindler, Jonas, Kneifel, Sommer, G. Sinan, Heinrich, Bepple, El Issami, Arnautovic (Usta, Y. Sinan, Witt)

Tore: 0:1 El Issami (80.), 0:2 Usta (90.+2)

FC Fortuna Offenbach – SG Götzenhain 2:1 (1:1). „Wir sind nur schwer ins Spiel gekommen“, sagte Offenbachs Trainer Marco Mirizzi: „Auch nach unserem Führungstreffer haben die Gäste sehr gut dagegengehalten. Erst nach der Pause wurden wir stärker, hatten einige Chancen und verdienten uns den Sieg.“

FC Fortuna Offenbach: Naase; Sposato, T. Leppin, Klause, Kiluk, Rahbani, Gonta, Marino, Weihs, Audibert, Andrea Ruggieri (Belkasmi, Perna,, Marino)

SG Götzenhain: Kolb; Karach, Stapp, Mogk, Matejschek, Lenting, Bösser, Marschall, Molter, Schellhorn, Geupel (Fink, Lechner)

Tore: 1:0 Weihs (27./FE), 1:1 Mogk (42.), 2:1 Belkasmi (67.)

TuS Zeppelinheim – FC Offenthal 2:1 (2:1). Die TuS Zeppelinheim hat sich mit ihrem ersten Saisonsieg zurückgemeldet. Mit einem sehenswerten Volleyschuss nach einer Ecke entschied Dennis Ziegler die Begegnung zugunsten der Gastgeber. „Es war ein Spiel, in dem beide Teams gegen den Abstieg kämpften“, sagte Zeppelinheims Abteilungsleiter Oliver Nölte: „Die Mannschaft hat sehr engagiert gespielt und sich den Erfolg aufgrund der höheren Anzahl von Chancen auch verdient.“ Die Gäste drängten erst in der Schlussphase vehement auf den Ausgleich, der ihnen jedoch nicht mehr gelang.

TuS Zeppelinheim: Brosig; Ziegler, Friedrich, Kobilsek, Imai, Medo, Abate Melesse, Nassif, Yürük, Lazaar, De Secli (Özdemir, Letz)

FC Offenthal: Smajic; Krilovic, Kieffer, Nuss, Grote, Majdalawi, Rabhioui, Cichutek, Düsüncelli, Lehr, Scheich (Coskun, Klein, Dinc)

Tore: 1:0 Özdemir (15.), 1:1 Majdalawi (19.), 2:1 Ziegler (43.) - rjr

Quelle: op-online.de