Turnier mit Lerneffekt für den BSC

OFFENBACH - Die SSG Gravenbruch hat das Fußball-Turnier des BSC 1899 Offenbach gewonnen. Im Finale setzte sich der B-Ligist unter dem neuen Trainer Abbas Akbar mit 1:0 gegen Gastgeber BSC durch – pikanterweise der Verein, bei dem Akbar zuletzt als Spielausschuss fungierte.

Im Finale erzielte Abdullah den entscheidenden Treffer für die Gravenbrucher, die zuvor im Halbfinale kampflos weiter kamen. Deutlich mehr Spannung bescherte den Zuschauern das zweite Spiel der Vorschlussrunde, hier setzte sich im Derby Gastgeber BSC denkbar knapp mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen die SG Rosenhöhe durch.

Hessenligaaufsteiger Türk Gücü Friedberg sagte seine Teilnahme in der vergangenen Woche ab. „Da die Hessenliga eine Woche vor den übrigen Klassen anfängt, haben die Friedberger ihre Vorbereitung anders planen müssen und konnten somit nicht mehr bei uns antreten“, sagte BSC-Trainer Valerio Proto und dankte dem FC Maroc, der kurzfristig eingesprungen war. „Am Freitag haben wir vier sehr gute und spannende Spiele gesehen“, blickt Proto zurück.

Am Samstag dagegen gab es für die Verantwortlichen einiges umzuplanen. So konnte die Gemaa Tempelsee nicht mehr antreten, weil sie zu viele angeschlagene Spieler zu beklagen hatte. Ihre Begegnungen wurden für die Gegner gewertet. „Leider kamen einzelne Spieler des FC Maroc am Sonntag nicht pünktlich zum Spiel, so dass auch hier die Begegnungen gewertet wurden“, so Proto. Er betonte, dass Ausrichter BSC gerne die Partie des FC Maroc gegen Bieber nachgeholt hätte. „Doch dies passte einfach nicht mehr in den Spielplan.“ Zu allem Überfluss musste der FC Germania Bieber im Halbfinale mangels kickendem Personal passen.

Dennoch zogen die Verantwortlichen ein positives Fazit. „Wir haben zum ersten Mal im Sommer ein solches Turnier veranstaltet“, sagte Proto. „Die Begegnungen auf ein Wochenende zu konzentrieren ist bei den teilnehmenden Vereinen auf große Zustimmung gestoßen.“ Proto betonte, dass der BSC auch durch die Absagen gelernt hat: „Wir werden es im nächsten Jahr noch besser machen. - rjr

Ergebnisse:

Finale: SSG Gravenbruch - BSC 1:0

Platz 3: Rosenhöhe - Bieber kampflos

Halbfinale: BSC - Rosenhöhe 6:5 n.E., Gravenbruch - FC Germania Bieber kampflos

Tabellen:

Gruppe A

SG Rosenhöhe 3 10:3 9

FC Germania Bieber 3 7:4 6

Squadra Azzurra 3 5:7 3

FC Maroc 3 1:9 0

Gruppe B

SSG Gravenbruch 3 5:2 5

BSC 1899 Offenbach 3 5:2 5

DJK Sparta Bürgel 3 3:2 5

Gemaa Tempelsee 3 0:7 0

Quelle: op-online.de