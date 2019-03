Umstrittener Elfer beschert Wiking einen Punkt

Offenbach – Mit einem 11:0 gegen den Tabellenvorletzten Rot-Weiss Offenbach unterstrich die TSV Heusenstamm ihre Aufstiegsambitionen in der Fußball-Kreisliga A Offenbach 2.

Da das Topspiel zwischen der SG Wiking Offenbach und Espanol Offenbach 4:4 endete, zog die TSV Heusenstamm auf Tabellenplatz zwei.

Teutonia Hausen - Spvgg. Hainstadt 2:0 (1:0). „Aufgabe erfüllt, aber mehr auch nicht“, sagte Christopher Vogel, Spielausschussmitglied von Tabellenführer Teutonia. Der bester Hainstädter stand zwischen den Pfosten. „Maximilian Krammig hat gehalten, was irgendwie zu halten war, bei ihm können sich die Hainstädter bedanken“, lobte Vogel. Nur Sanchez (45.) und Düsgün (83.) trafen.

Teutonia Hausen: Walter; D. Blahut, Düsgün, Teich, Klein, Mandel, Fischer, Ahmetaj, Yilmaz, L. Blahut, Sanchez (Jung, Karakus, Weinbrenner)

Spvgg. Hainstadt: Krammig; Weiss, März, Reitz, Delarue, Mandel, Bayram, Wurbs, Trageser, Yavuz, Schmidt (Mailahn, Jung, Beck)

Tore: 1:0 Sanchez (45.), 2:0 Düsgün (83.)

SG Wiking Offenbach - Espanol Offenbach 4:4 (1:0). In der Nachspielzeit kam die SG Wiking durch einen Foulelfmeter noch zum Ausgleich. „Das war ein geschenkter Elfer, es gab im Strafraum kein bisschen Körperkontakt“, regte sich Espanol-Sprecher Cecilio Castillo auf: „Wiking hat immer wieder geführt, aber wir sind immer wieder zurückgekommen und waren in der zweiten Hälfte überlegen, da ist es besonders ärgerlich, dass der Schiedsrichter uns zwei Punkte entführt hat.“

SG Wiking Offenbach: Mahr; Sura, Katsumura, Gebreyohannes, Di Vittoria, Abdel Hag, Mensah, Pereira, Behse, Balczun, Cirkic (Atmaca, Wolff, Yigit)

Espanol Offenbach: Hartmann; Wehner, De Sousa, Temizsoy, Pospischil, Navas, Solly, El Krafli, Aydeniz, Gündüz, Sojanovic (Perez, Del Arbol)

Tore: 1:0 Di Vittoria (20.), 1:1 Stojanovic (55.), 2:1 (65.), 2:2 Solly (69.), 3:2 Di Vittoria (75.), 3:4 Stojanovic (87.), 4:4 Abdel Hag (90.+3./Foulelfmeter)

TSV Heusenstamm - RW Offenbach 11:0 (4:0). Ein Schützenfest gegen den Abstiegskandidaten. Allein siebenmal traf Winterneuzugang Hamza Khadri. „Wir haben guten Mannschaftsfußball gezeigt, alles hat super zusammengepasst“, lobte TSV-Trainer Anel Nazic: „Wir haben versucht, nur mit zwei Kontakten zu spielen, sind den Gegner früh angelaufen und haben damit viel Druck erzeugt.“ Kurz nach seiner Einwechslung traf der erheblich sehbehinderte Philippe Berthold in seinem ersten Spiel für die erste Mannschaft zum Endstand. „Es war sein Traum, einmal für die erste Mannschaft zu spielen, und dann trifft er gleich und hätte sogar noch das 12:0 machen können“, lobte Nazic.

Heusenstamm: Schlaud; Alimpasoglou, Götz, Rauch, Düzgüner, M. Agnello, Khadri, Steinschulte, Torrico, Martinko, A. Agnello (Kockiri, Vincenzo, Berthold)

RW Offenbach: Demir; I. Khederzadeh, Atakan, Bouras, Azzagnuni, Dogan, Eyueboglu, Germai, S. Khederzadeh, Ercan, Ebrahimi (Soltani, Nazari, Günay)

Tore: 1:0, 2:0 Khadri (12., 20.), 3:0 M. Agnello (31.), 4:0 A. Agnello (45.), 5:0, 6:0, 7:0 Khadri (54., 63., 70.). 8:0 Torrico (72.), 9:0, 10:0 Khadri (76.), 11:0 Berthold (85.)

JSK Rodgau II - SG Hainhausen 7:0 (1:0). Nach einer chancenarmen ersten Hälfte, in der Hainhausen ein leichtes Übergewicht hatte, gelang den Hausherren das vorentscheidende 2:0. „In der Pause habe ich die Mannschaft aufgerüttelt und aufgefordert, eine Schippe drauf zu legen. Das hat dann auch gleich gefruchtet“, sagte JSK-Trainer Manuel Fenchel: „Wir hatten einen richtig guten Tagen und Hainhausen einen schlechten, so ist Fußball.“

JSK Rodgau II: Speyer; Veit, M. Engelmohr, Basldella, L. Engelmohr, Kiefer, Fisch, Al Abed, Hulaj, Catarino, Müller ( Sommer, Oluk, Schäfer)

SGH: Graf; Steinau, Baier, Brößner, Kafka, Mahlo, Arnautovic, Langer, Zadro, Kern. Llorente (Sayilli, Kajmi, Kullmann)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Al Abed (32., 48., 56.), 4:0 Hulaj (60.), 5:0 Fisch (71.), 6:0, 7:0 Hulaj (75., 82.)

Spvgg. Dietesheim II - Sportfreunde Seligenstadt II 4:0 (1:0). Mit einer dominanten Leistung fuhren die Dietesheimer in diesem Mittelfeldduell zweier Kreisoberligareserven einen klaren Sieg ein. „Das einzige, was ich zu bemängeln hätte, wäre die Chancenverwertung, aber das ist Jammern auf hohem Niveau“, sagte Dietesheims Trainer Ayhan Ünal, der besonders Mohamed Riouch hervorhob: „Er hat ein tolles Spiel gemacht, ein Tor geschossen und das 4:0 mustergültig vorbereitet.“

Dietesheim: Kimmel; Zimmermann, Dominic Tanfal, Dennis Tanfal, Riouch, Tas, Jung, Wimmer, Zakaria, Badwan, Reith (Loy, Vogt)

Seligenstadt: Diel; Firnges, Bohl, Kramer, Krzeszowski, Köpp, Lechner, Dzafic, Beck, Alban, Schleiss (Junker, Tuna)

Tore: 1:0 Zimmermann (13.), 2:0 Riouch (66.), 3:0 Dennis Tanfal (78.), 4:0 Dominic Tanfal (91.)

FC Maroc Offenbach - TuS Froschhausen 0:1 (0:0). Es war das dritte Spiel des Tages auf dem Hartplatz am Bierbrauerweg. „Dementsprechend sah der Platz aus, da war mit spielerischen Mitteln wenig zu holen. Es war ein Kampfspiel, in dem wir einen Tick besser waren“, sagte Froschhausens Trainer Jörg Wagner. Kurz vor Schluss knallte Marocs Hassan El Fatimi aus 30 Metern einen Freistoß an die Latte. „Auch wenn wir dieses Spiel verloren haben, wir kommen noch“ meint Marocs Co-Trainer Said Boujattr.

Maroc: M Bonde; Bouzlafa, Elfechtali, Meziani, Y. El Fatimi, Z. Jaatit, Bellabrouy, Y. Al Jatari, A. Al Jatari, H. El Fatimi, J. Al Jatari (Saidi, J. Jaatit, El Jazouli)

Froschhausen: Sagman, Colucci, Kessler, Schönherr, Scherer, Wolf, Hansen, Heyny, Stier, Lemens, Hark (Lemke, Spitznagel, Macana)

Tor: 0:1 Hansen (61.) stef

Quelle: op-online.de