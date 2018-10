Kreisliga A Offenbach 1: Umstrittener Elfer entscheidet Topspiel

Offenbach - Die zweite Mannschaft der Spvgg. 03 Neu-Isenburg hat sich im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A Offenbach 1 mit 1:0 gegen den SV Dreieichennain knapp durchgesetzt und nach Punkten an der Spitze zum Sportverein aufgeschlossen.

Susgo Offenthal verteidigte Rang drei mit einem 4:0 bei der SSG Langen.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II - SV Dreieichenhain 1:0 (0:0)

Erst in der Nachspielzeit erzielte der in der Pause eingewechselte Marius Mägerlein den entscheidenden Treffer in dieser Begegnung mit einem verwandelten Handelfmeter. „Es war nicht das erwartete Topspiel“, meinte Neu-Isenburgs Spieler Niels Truhöl. „Die erste Halbzeit verlief schleppend mit kaum Chancen auf beiden Seiten.“ Erst nach der Pause wurde die Begegnung etwas ansehnlicher: „Wir hatten ein paar Chancen, die Dreieichenhainer auch.“

Truhöl kritisierte auch Schiedsrichter Thomas Liebrenz, der elf Gelbe Karten auf beide Mannschaften verteilte: „Viele davon waren überflüssig, hätten nicht gegeben werden müssen.“ Als unglücklich und unverdient empfand Dreieichenhains Trainer Peter Malecha die Niederlage. „Beim Handelfmeter springt der Ball meinem Spieler vom Kopf an die Hand, für mich war dieser Strafstoß sehr umstritten, eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel.“

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II: Jöckel; Sänger, L. Gulin, Herkner, Kasper, M. Gulin, Söder, Below, Truhöl, Weiss, Ngue (Sotodehnia, Mägerlein, Meuter)

SV Dreieichenhain: Ahmidouch; Kampa, Korth, Mann, Yagmur, Avdic, G. Pawlik, K. Pawlik, Kalyon, Kossack, Domanskiy (Somma, Komorek, Dyllik)

Tor: 1:0 Mägerlein (90.+1)

SV Dreieichenhain unterliegt Spvgg. Neu-Isenburg II: Bilder Zur Fotostrecke

SSG Langen - Susgo Offenthal 0:4 (0:0)

„Es war schnell klar, wer den ersten Fehler macht, verliert die Partie“, sagte Langens Sprecher Chris Staubach: „Wir haben dann aufgemacht und die Susgo und hat uns ausgekontert und am Ende auch verdient gewonnen.“

SSG Langen: Starck; Tatari, Azizi, Lejalem, Westphalen, Sterk, Benaissa, B. Tesema, Wilhelm, Lagh´miri El Baouti, E. Tesema (Bouguerra, Kücükyilmaz, Davis)

Susgo Offenthal: Peters; Abazi, Chojnowsha, Breitenbach, Kessler, Seidemann, Maksutaj, Krilovic, Pentz, Fertr, Stimpel (Mengel, Schimmler, Amine)

Tore: 0:1 Seidemann (56.), 0:2, 0:3 Maksutaj (77., 78.), 0:4 Kessler (83.)

Gemaa Tempelsee - BSC 1899 Offenbach 0:3 (0:2)

Nach der klaren Derbyniederlage herrscht Ratlosigkeit bei der Gemaa. „Ich dachte, wir hätten mit dem 9:2 während der Woche die Kurve bekommen, doch jetzt waren wir ohne Chance gegen den BSC, haben eine ganz schwache Partie geboten“, meinte Gemaa-Vorsitzender Stefan Mehling.

Gemaa Tempelsee: Waffender; Kleemann, Bantis, Elbadhdahi, Terziqi, Shahzad, Simon, Khadri, Schäfer, Barak, Fil (Ghadirian, Lessner, Raciti)

BSC 1899 Offenbach: Henne; Friedrich, Vachtanidis, Figlioli, Cevik, Leggio, Öztürk, Santalucia, A. Di Vivo, Korkosz, Toptas (Cevik, Pabst, Gündogan)

Tore: 0:1 Seidel (9.), 0:2 Öztürk (44.), 0:3 Toptas (53.) - Rot: Lessner (Gemaa, 67., Notbremse)

Squadra Azzurra Offenbach - Türk. SC Offenbach 3:1 (1:1)

„Es war ein intensives, körperbetontes Spiel“, sagte Squadra-Sprecher Antonio Accardo. „Wir haben gute zwanzig Minuten gebraucht, bis wir im Spiel waren, zudem den Rückstand auch schnell wieder ausgeglichen.“ Nach der Pause blieben die Gastgeber am Drücker. „Wir hatten den längeren Atem und uns den Sieg verdient“, sagte Acardo.

Squadra Azzurra: Nowack; A. Savoca, Anguzza, Altomari, Castro, Pülm, G. Savoca, Basaran, Öztürk, Izzi, Piroso Martin (Efe, Moulahid, Türk)

Türk. SC Offenbach: Ersin Cakir; Balci, Hakki, Mehmedalio, Erhan Cakir, Batuhan Denizli, Yilmaz, Issah, Cikin, Asenov, da Silva (Ülker, Simsek, Burhan Denizli)

Tore: 0:1 Da Silva (30.), 1:1 Castro (34.), 2:1 Anguzza (84.), 3:1 Castro (90.)

SKG Rumpenheim - FC Neu-Isenburg 1:3 (0:2)

„Die Neu-Isenburger haben robust und defensiv gespielt, wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden und zudem zu Beginn noch zwei Gegentreffer kassiert“, sagte Rumpenheims Sprecher Sven Trier: „Nach der Pause kamen wir besser ins Spiel, doch es reichte nicht mehr.“ Tobias Schweigert hatte per Elfmeter die große Chance, auf 2:3 zu verkürzen, doch Andreas Jarzina hielt den Strafstoß und damit den Sieg der Gäste fest.

SKG Rumpenheim: Koch; Schneider, Kramer, Bayram, Werber, Jahnel, Wörner, Schweigert, Rehwinkel, Gumus, Schäfer (Werber, Eberts)

FC Neu-Isenburg: Jarzina; Kälber, R. Schrankel, Micoletta, Holz, Casarotto, Eder, Gerhardt, Potapczuk, Bönicke, Pugliese (Schindler, Dunkel)

Tore: 0:1 Bönicke (26.), 0:2 Gerhardt (44./FE), 0:3 R. Schrankel (83.), 1:3 Werber (87.) - Bes. Vork.: Jarzina hält Foulelfmeter von Schweigert (88.)

TV Dreieichenhain - 1. FC Langen II 0:1 (0:1)

Marcel Riedelsperger verhalf den Langenern mit seinem Treffer zum erhofften Erfolg. „Langen war nicht spielerisch besser, zeigte aber mehr Einsatz und Willen, hat deshalb verdient gewonnen“, sagte Dreieichenhains Trainer Patrick Arnold und sprach von der schwächsten Leistung seiner Mannschaft in dieser Spielzeit.

TV Dreieichenhain: Langer; Werner, Mattelat, Pisching, Demharter, Dailli, Debesai, Kieffer, Meurer, Heil, Kifle (Frohnwieser, Werkmann, Kessler)

1. FC Langen II: Haller; Boskovic, Gaidzik, Wittig, Dzinovic, Tolusic, Mayer, Geissendörfer, Julius, Shevket, Riedelsperger (Michael, Stemmer, Schroetwieser)

Tor: 0:1 Riedelsperger (42.) - Rot: Mayer (Langen, 70.) - Gelb-Rot: Kifle (Dreieichenhain, 83.)

TuS Zeppelinheim - TSG Neu-Isenburg II 3:2 (0:1)

Die TuS Zeppelinheim bejubelte den ersten Saisonerfolg. „Wir haben uns nach einer schwachen ersten Halbzeit endlich einmal selbst belohnt“, freute sich Zeppelinheims Trainer Robert Gemeri über den ersten Sieg: „Nach meiner Pausenansprache war das Team kämpferisch stärker und drehte die Begegnung verdient.“ (rjr)

TuS Zeppelinheim: Schünke; Akca, Alfarano, Heyne, Ziegler, Müller, F. Di Secli, Lazaar, Furkan Yürük, Fatih Yürük, G. Di Secli (Nassif, Uadeh, Afellah)

TSG Neu-Isenburg II: Frank; Pouliquen, Bilaus Zavoianu, Flinner, Titsch Rivero, Ghodusi Jafari, Pisov, Kifle, Khaldy, Gottschalk, Abbo (Rupp, Fararibakhsh)

Tore: 0:1 Abbo (34.), 1:1 F. Di Secli (47.), 1:2 Ruoo (56.), 2:2 Afellah (62.), 3:2 Nassif (69.)

Quelle: op-online.de