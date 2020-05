„Unbedingt auf die Vorgaben achten“

Offenbach – Endlich! Ab dem heutigen Samstag können die hessischen Amateurfußballer wieder ihrem liebsten Hobby nachgehen: Sie dürfen wieder kicken. VON PATRICK LEONHARDT

Zwar nur im Training und angesichts der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus nur unter einer Reihe von Vorgaben, aber immerhin: Der Ball rollt wieder.

Offenbachs Kreisfußballwart Jörg Wagner tritt allerdings ein wenig auf die Euphoriebremse: „Schön, dass die Sportplätze wieder geöffnet werden. Allerdings müssen sich alle der Vorgaben bewusst sein und dürfen nicht naiv an die Sache herangehen.“ Wagner empfiehlt Vereinen und Trainern, erst einmal intern zu klären, ob die Vorgaben des hessischen Fußballverbandes überhaupt umgesetzt werden können. In Hessenligist SC Hessen Dreieich sieht sich einer der ranghöchsten Vereine der Region dazu nicht in der Lage und lässt den Hahn Air Sportpark Dreieich daher weiterhin für den Trainings- und Spielbetrieb geschlossen.

Der Sportliche Leiter des Hessischen Fußball-Verbandes, Dirk Reimöller, hat wichtige Umsetzungsregeln erstellt. Vor allem gilt es, das Abstandsgebot zu wahren, 1,5 bis zwei Meter sollen bei den kontaktfreien Übungseinheiten zwischen den Spielern liegen. Zweikämpfe oder gar Trainingsspiele sind tabu. Kopfbälle sind nicht erlaubt. Auch auf Einwürfe muss verzichtet werden. Außerdem ist jeglicher Körperkontakt wie Handshake oder Abklatschen verboten.

Der Aufwand wird größer. Eine kleine Auswahl: Die Spieler sollen sich vor dem Beginn die Hände waschen. Die Trainer sollen Anwesenheitslisten und Checklisten zur Abfrage von Symptomen führen. Nur das nötigste Trainingsmaterial soll verwendet, Bälle und Markierungshütchen vor und nach der Trainingseinheit desinfiziert werden. Die Leibchen gehören entweder einem Spieler selbst oder werden danach „unter Verwendung von Einmalhandschuhen eingesammelt und bei 60 Grad gewaschen“. Und ein weiterer Punkt: „Die Spieler bewegen die Bälle auf dem Platz ausschließlich mit dem Fuß.“

Klare Anweisung an die Torhüter: Ihre Handschuhe müssen während des Trainings wiederholt desinfiziert werden. Außerdem sollen die Keeper ihre Gesichter mit diesen möglichst nicht berühren. Und: „Die Handschuhe keinesfalls mit Speichel befeuchten“, heißt es in der HFV-Mitteilung.

Der Gastronomiebereich sowie die Umkleidekabinen inklusive Duschen müssen geschlossen bleiben, die Spieler sollen sich zu Hause oder im eigenen Auto umziehen.

Zudem sind beim Training keine Zuschauer zugelassen, auch Begleitpersonen sollen dem Training nicht beiwohnen. Wenn nötig – wie bei den jüngsten Jugendmannschaften – nur mit ausreichend Abstand. Wobei zunächst die Seniorenmannschaften bis hinunter zur U12 (D-Junioren) wieder das Training aufnehmen sollen. Für die jüngeren Jahrgänge empfiehlt der HFV, das Training erst wieder aufzunehmen, wenn die Spieler eine gewisse Erfahrung im Umgang mit den Hygiene- und Abstandsregeln in der Schule oder der Kita gemacht haben.

Die Vorgaben zeigen, dass Vereine und Trainer einige Hürden überspringen müssen, um eine Trainingseinheit durchzuführen. „Wichtig ist, dass keiner einen Schnellschuss macht und sagt, wir können uns morgen auf dem Platz treffen und kicken. Vereine müssen schauen, was sie umsetzen können und ob das dann auch funktioniert“, sagt Jörg Wagner.

In seiner Brust schlagen freilich zwei Herzen. Als Spieler „will man einfach wieder auf den Platz und Fußballspielen“, als Trainer „ist es ähnlich. Man will einfach mit den Jungs auf den Platz“, sagt der langjährige Spieler und Trainer. Als Kreisfußballwart weist Wagner aber nochmals darauf hin, „unbedingt auf die Vorgaben zu achten.“ Empfehlenswert sei eine Info an Spieler, Trainer und auch Eltern, wie mit der neuen Situation umzugehen sei, meint Wagner. Etwa in einer Videokonferenz.

Viele Vereine werden daher wohl abwarten, bis eine konkrete Entscheidung fällt, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird.

