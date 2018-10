Ungeduldige Nieder-Rodener schließen ihre Angriffe zu schnell ab

Leutershausen - Die heimische Sporthalle an der Wiesbadener Straße gleicht einer Festung (fünf Spiele, fünf Siege), doch auswärts läuft es bei den Handballern der HSG Rodgau Nieder-Roden in der 3. Liga Ost auch im vierten Spiel nicht.

Nach der 19:26 (11:12)-Niederlage im Verfolgerduell bei der SG Leutershausen warten die Rodgauer nach nur einem Punkt aus vier Begegnungen in der Fremde weiter auf den ersten Auswärtssieg. „In der Summe müssen wir auswärts besser auftreten“, meinte HSG-Trainer Jan Redmann: „Wir waren im Angriff zu ungeduldig, haben wieder viele Chancen liegen lassen. Wir haben auswärts immer zehn bis 15 Minuten in unserem Spiel, in denen wir zu ungeduldig sind.“

Zudem trafen die Nieder-Rodener in Leutershausen auf einen sehr diszipliniert auftretenden Gegner, der nach dem Coup der HSG am vergangenen Wochenende gegen Tabellenführer Eisenach zusätzlich motiviert war. Nieder-Roden stand in der ersten Hälfte gut in der Abwehr, konnte sich wieder auf einen starken Marco Rhein zwischen den Pfosten verlassen. Ihre Angriffe aber schlossen die Gäste mehrfach zu schnell ab. Dennoch war beim Pausenstand von 11:12 aus Sicht der HSG noch alles möglich.

Das ging nach dem Seitenwechsel bis zum 16:16 so weiter. Dann versagten die Schiedsrichter den Rodgauern einen aus ihrer Sicht klaren Siebenmeter, im Gegenzug kassierte Michael Weidinger eine Zwei-Minuten-Strafe. Nieder-Roden traf zweimal den Pfosten, Leutershausen zog mit einem 4:0-Lauf auf 20:16 davon. „Wir haben dann ein bisschen was riskiert, das hat nicht so gut geklappt“, meinte Redmann. Aber die HSG musste in dieser Phase risikoreicher agieren, „sonst hätte Leutershausen den Vorsprung über die Zeit gespielt“, sagte Redmann. Doch das klappte nicht wie erhofft, nach dem 20:17 sorgten die Hausherren mit einem weiteren 4:0-Lauf für die Entscheidung.

Ihre Ungeduld im Angriff müssen die Rodgauer auswärts besser in den Griff bekommen „und uns für den hohen Aufwand, den wir in der Abwehr betreiben, mehr belohnen“, fordert Redmann. Die Chance haben die Nieder-Rodener bereits am Freitag, wenn es in einem weiteren Auswärtsspiel nach Groß-Bieberau geht.

Spielfilm: 1:2 (4.), 4:2 (13.), 9:7 (20.), 9:10 (26.), 12:11 - 14:14 (38.), 16:16 (46.), 20:16 (52.), 20:17 (52.), 24:17 (55.), 26:19

Zeitstrafen: 1:3 - 7m: 2/2 - 4/6

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, Friedrich; Geck, Weber, Henkel (3), von der Au, Kohlstrung (4/2), Stenger, Schneider, von Stein (1), Weidinger (3), Hoddersen, Schopper, Kaiser (7/2), Keller (1) J leo

