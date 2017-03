Ein ungleiches Duell unter alten Bekannten

OFFENBACH - Das erste Halbfinale im Offenbacher Kreisfußball-Pokal zwischen dem A-Ligisten SV Pars Neu-Isenburg und dem Hessenligisten Sportfreunden Seligenstadt ist auch ein Duell alter Bekannter.

So trainierte Sportfreunde-Coach Lars Schmidt einst Sasan Tabibzadeh in Obertshausen. Heute ist Tabibzadeh selbst Trainer und trifft mit dem SV Pars auf seinen ehemaligen Chef. „Lars hat auch eine Mitschuld, dass ich selbst Trainer geworden bin“, sagt der Neu-Isenburger Übungsleiter. Als junger Spieler der Kickers sei er einmal von Schmidt während dessen Urlaubes zu seinem Vertreter ernannt worden.

Am Mittwoch (19 Uhr) steht auf dem Kunstrasen in Zeppelinheim nun ein ungleiches Duell bevor. „Die Sportfreunde spielen vier Klassen höher, sie sind in der klaren Favoritenrolle“, sagt Tabibzadeh, der die Seligenstädter am vergangenen Samstag bei der 0:1-Niederlage gegen Stadtallendorf beobachtet hat. „Die Sportfreunde spielen sehr athletisch. Es muss schon viel zusammenkommen, dass wir für eine Überraschung sorgen könnten“, sagt er.

Die favorisierten Sportfreunde sind sich ihrer Rolle durchaus bewusst, wollen Neu-Isenburg aber keinesfalls unterschätzen. „Der SV Pars ist sicher kein normaler Kreisligaverein“, sagt Trainer Schmidt und fügt an: „Einige ihrer Spieler haben auch schon in Jügesheim in der Hessenliga bei mir gespielt.“ Doch eines ist klar: Die Sportfreunde wollen auf alle Fälle ins Kreispokalfinale. „Wir werden daher am Mittwoch in der bestmöglichen Aufstellung zu Werke gehen“, erklärt der Trainer, der keinen Hehl daraus macht, die Begegnung in 90 Minuten entscheiden zu wollen. „Ich werde vorher meine Mannschaft noch einmal ausdrücklich auf die Qualitäten des SV Pars hinweisen, damit es keine Überraschung gibt.“

Die zweite Halbfinalpartie des Kreispokals zwischen dem Verbandsligisten Spvgg. 03 Neu-Isenburg und dem Hessenliga-Spitzenreiter SC Hessen Dreieich wird erst kommende Woche ausgetragen.“ J rjr

Quelle: op-online.de