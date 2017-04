Unsicherer Paul leitet Niederlage ein

Fulda - Aufgrund des verlorenen direkten Vergleiches (1:2, 2:2) gegen Eintracht Stadtallendorf (4:2-Sieg bei Viktoria Griesheim) rutschte der SC Hessen Dreieich in der Fußball-Hessenliga nach der 0:2 (0:1)-Niederlage bei Borussia Fulda auf den zweiten Tabellenplatz ab, hat allerdings auch eine Partie weniger als die Eintracht ausgetragen.

.

„Die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft, wollte etwas holen“, war SC Hessen-Trainer Rudi Bommer mit der Leistung seiner Truppe aber nicht unzufrieden. „Chancen waren vorhanden, wir haben unsere Möglichkeiten aber nicht genutzt“, sagte Bommer. Die Dreieicher haben jetzt zweimal hintereinander Heimrecht. Am Samstag gegen den OSC Vellmar, am Mittwoch, 3. Mai, im Nachholspiel gegen Rot-Weiss Frankfurt. Mit vier Punkten aus den beiden Partien wäre der SC Hessen wieder alleiniger Tabellenführer.

Vor 750 Zuschauern in Fulda hielt der Spitzenreiter gegen die Dreierkette der Hausherren mit einer 4-1-4-1-Formation dagegen. Der junge Eray Eren durfte erstmals von Beginn an ran, nahm die Sechser-Position vor der Abwehr ein. Daniel Henrich und Abassin Alikhi rückten ein wenig weiter nach vorne, Youssef Mokhtari agierte als einzige Spitze. Nach 25 Minuten allerdings stellten die Gäste wieder um. Eren musste raus, Henrich rückte auf die Sechs, Mokhtari zurück ins Mittelfeld, der eingewechselte Khaibar Amani in den Angriff.

„Wir wollten die Gelegenheit nutzen, um etwas zu probieren“, erklärte Bommer die Nominierung Erens von Beginn an. „Daran lag es auch nicht, dass wir verloren haben“, sagte Bommer. Dann schon eher an der zu Beginn unsicheren Leistung von Torhüter Maurice Paul, der bereits nach zehn Minuten bei einem Abseitstor der Borussen Glück hatte und kurz darauf nach einem zu kurzen Abschlag Fuldas Dennis Müller foulte. Den fälligen Strafstoß nutzten die Borussen durch Leon Pomnitz zum 1:0 (16.). Dann aber steigerte sich Paul und Dreieich wurde stärker. „Wir waren gut im Spiel“, sagte Bommer. Der entscheidende Abschluss fehlte an diesem Tage allerdings. Nachdem Paul in der 67. Minute noch einen weiteren Strafstoß von Younes Bahssou abgewehrt hatte, sorgte der Borussen-Stürmer mit dem 2:0 zwölf Minuten vor dem Ende für die Entscheidung. „Wir haben immer mehr aufgemacht, das war dann nur noch Formsache“, meinte Bommer.

Borussia Fulda: Wolf - Beck, Kornagel, Pomnitz, Jerkovic, Fuß, Alles (88. Jaksch), Gröger, D. Müller (82. Gjocaj), Bahssou, Rummel (60. Milenkovic)

SC Hessen Dreieich: Paul - Opper, Talijan, Gavric, Kohl - Eren (25. Amani) - Weiss, Henrich, Alikhil (82. Lagator), ekaj (74. Klein) - Mokhtari

Tore: 1:0 Pomnitz (16./FE), 2:0 Bahssou (78.) - Schiedsrichter: Ide (Frielendorf) – Zuschauer: 750 – Bes. Vork.: Paul (Dreieich) hält FE von Bahssou (67.) J leo

