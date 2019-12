Urberach muss im Zentrum hellwach sein

Andre Schneider (links) will mit Urberach am Sonntag über dem Strich stehen, der JSG Rodgau um Ismael Ballesteras empfängt zum Humbert-Abschied Ginsheim. Foto: eyssen

Offenbach – Trotz der 0:4-Pleite am vergangenen Sonntag in Wald-Michelbach hat der SC 1960 Hanau in der Fußball-Verbandsliga Süd die Wintermeisterschaft bereits sicher. Denn aufgrund des gewonnen direkten Vergleiches gegen den spielfreien 1.

FC 06 Erlensee sind die Hanauer auch am letzten Spieltag nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Allerdings haben die 60er schon vor dem Heimspiel gegen Schlusslicht SV der Bosnier eine Partie mehr als Erlensee absolviert.

Während die Spieler von Germania Ober-Roden bereits über die Weihnachtsmärkte bummeln, muss Ortsrivale Turnerschaft bereits am Samstag gegen Rot-Weiß Frankfurt ran. Vikoria Urberach hatte am vergangenen Spieltag für wenige Stunden die Abstiegsplätze verlassen dann zog die SG Bornheim/Grün-Weiß wieder vorbei. Zum Jahresabschluss gastieren die Urberacher in Neu-Isenburg.

Unter der Woche verkündete Andreas Humbert seiner Mannschaft, dass er nach dem Spiel gegen Ginsheim sein Traineramt beim JSK Rodgau niederlegt. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie die sportliche Reaktion des JSK aussieht.

TS Ober-Roden - Rot-Weiss Frankfurt (Sa., 14 Uhr). „In der Offensive müssen wir eine Schippe drauflegen“, fordert Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie. „Wir müssen wieder von Beginn an da sein und dürfen nicht wieder erst nach einem Rückstand reagieren“, ergänzt er. Serkan Kozlu kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück, dafür muss Benedikt Strauss rotgesperrt zuschauen (Hinrunde: 2:0).

SC 1960 Hanau - SV der Bosnier (So., 14 Uhr). Nach der enttäuschenden Vorstellung im Überwald wollen sich die Hanauer mit einem klaren Sieg gegen das Schlusslicht in die Winterpause verabschieden. Allerdings ohne die gesperrten Ilker Bicakci (Rot) und Özcan Aydin (Gelb-Rot), die in Wald-Michelbach vom Platz geflogen waren. „Ilker und Özcan sind erfahrene Spieler, da hätte ich in diesen Situationen ein bisschen mehr Cleverness erwartet“, kritisiert Hanaus Trainer Savas Erinc. Aber auch ohne das Duo sind drei Punkte gegen den Aufsteiger Pflicht (Hinrunde: 1:0).

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - Viktoria Urberach (So., 14 Uhr). „Da müssen wir noch einmal alle Kräfte bündeln. Urberach ist das Team mit einer der positivsten Tendenzen der vergangenen Wochen“, sagt 03-Trainer Nick Janovsky. Aber auch die jüngste Bilanz der Spielvereinigung, die aus den vergangenen vier Partien acht Punkte holte, kann sich sehen lassen. Urberach nimmt mit sechs Punkten Rückstand auf die Neu-Isenburger den ersten Abstiegsplatz ein, umso wichtiger wäre es für die 03er, die Rödermarker zumindest mit einem Remis auf Distanz zu halten.

Trotz aller guten Leistungen und Ergebnisse in den vergangenen Wochen hat Urberach die Abstiegsränge noch nicht verlassen, aber den Kontakt zum unteren Tabellenmittelfeld wieder hergestellt, nach dem sie vor einigen Wochen schon angeschlagen waren. „Neu-Isenburg spielt im Zentrum mit viel Tempo, da müssen wir hellwach sein“, blickt Urberachs Trainer Jens Wöll voraus, „und wir sollten Standards vermeiden. Generell wollen wir die Leistungen der vergangenen Woche bestätigen. Ein Punkt wäre okay, mit einem Dreier könnten wir aber am zweiten Advent über dem Strich stehen, das wäre sehr gut.“ Torhüter Ole Schickedanz, der beim 2:1-Derbysieg bei der TS Ober-Roden in der vergangenen Woche aus privaten Gründen gefehlt hatte, steht wieder zur Verfügung (Hinrunde: 2:1).

JSK Rodgau - VfB Ginsheim II (So., 14 Uhr). „Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten, auch von Trainerkollegen“, sagt JSK-Trainer Andreas Humbert. Nach siebeneinhalb Jahren in Jügesheim legt er nach dem Spiel gegen den Mitaufsteiger sein Traineramt beim JSK nieder, Nachfolger wird Maik Rudolf. Unter der Woche informierte Humbert seine Mannschaft, „in der Kabine herrschte anschließend Totenstille“, blickt er zurück. Als Reaktion erwartet er gegen Ginsheim drei Punkte, egal wie. „Ich bin mir sicher, dass die Jungs nochmals einen raushauen werden“, sagt Humbert (Hinrunde: 3:4). leo

