Urberach ist sportlich abgestiegen

Hadamar - Nach der 0:2 (0:1)-Niederlage bei Hessenpokal-Finalist Rot-Weiß Hadamar steht Viktoria Urberach als erster sportlicher Absteiger aus der Fußball-Hessenliga fest.

Fünfmal spielen die Urberacher in dieser Saison noch um Punkte, können damit auf maximal noch 26 Zähler kommen. Der SV Steinbach und der FC Ederbergland als 13. und 14. haben allerdings bereits 28 Punkte gesammelt.

Die Niederlage in Hadamar deutete sich bereits unter der Woche im Training der Rödermarker an. „Wir haben derzeit zwölf, 13 gesunde Spieler, die Mannschaft stellt sich fast von selbst. Der Konkurrenzkampf fehlt. Und so wir wir trainiert haben, haben wir auch gespielt“, meinte Viktoria-Trainer Jochen Dewitz.

Die Urberacher kamen nie richtig ins Spiel, waren immer ein, zwei Schritte zu weit von ihren Gegenspielern entfernt. „Hadamar hatte nach der Pause noch einige Chancen, wir hätten auch höher verlieren können. Das war ein gebrauchter Tag“, sagte Dewitz.

Hadamar hatte zwar von Beginn an mehr vom Spiel, kam aber erst nach 17 Minuten zu seiner ersten guten Torchance. Bis zum ersten Tor dauerte es sogar 41 Minuten. Nach einem Doppelpass erzielte Jonas Herdering das 1:0. Nach 62 Minuten erhöhte Jerome Zey auf 2:0. Kurz darauf vergab Giuseppe Serra nach einem Eckball die einzige gute Torchance der Gäste. „Hadamar hat uns nicht beherrscht, war aber einfach cleverer“, meinte Dewitz.

Rot-Weiß Hadamar: Strauch - Schraut, Böcher, Kuczok, Horz - Heene (56. Heep), Kretschmer, Herdering, Haubrich (73. Neugebauer) - Burggraf (84. Rademacher), Zey

V. Urberach: Milicia - Czerwinski (46. Scheel), Schumacher, Wolf, Purcell (60. Pavlovic) - Özgün, Haruna, Serra, Schneider - Yildirim (75. Dillmann) - Kresovic

Tore: 1:0 Herdering (41.), 2:0 Zey (62.) - Schiedsrichter: Frohnapfel (Neuhof) – Zuschauer: 200 J leo

Quelle: op-online.de