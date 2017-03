Urberacher Knockout in 93. Minute

Griesheim - Bis zur 87.

Minute führte Hessenliga-Schlusslicht Viktoria Urberach bei Viktoria Griesheim mit 2:1, doch nach 93 Minuten standen die Rödermarker wieder einmal mit leeren Händen da: Mit zwei Toren, darunter einem umstrittenen Handelfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit, sicherten sich die Griesheimer die im Vorfeld eingeplanten, am Ende aber mehr als glücklichen drei Punkte. Selbst im Idealfall von nur drei Absteigern beträgt der Rückstand der Urberacher auf das rettende Ufer nach vier Niederlagen hintereinander 17 Punkte – 27 sind in der laufenden Spielzeit noch zu vergeben –, das ist für die Rödermarker (erst ein Saisonsieg) nicht mehr aufzuholen.

Zwar gingen die Griesheimer bereits nach neun Minuten in Führung, doch Urberach glich nicht nur nach 20 Minuten durch Sinan Özgün aus, sondern stellte auch die bessere Mannschaft und hatte nach der Pause die besseren Möglichkeiten. In der 75. Minute erzielte Patrick Czerwinski den Urberacher Führungstreffer, doch die Griesheimer hatten im Endspurt das nötige Glück auf ihrer Seite. Die eingewechselten Burak Bilgin nach einem Konter und Feta Suljic (ehemals Seligenstadt, Oberrad) per Handelfmeter sicherten den Griesheimern den mehr als glücklichen Dreier.

Viktoria Griesheim: Schwarz - Windeck, Marbe, Häder, Walter, Milosevic, Kim (80. Gürsoy), Kouskous (53. Bilgin), Brehm (66. Suljic), Starck, Storck

Viktoria Urberach: Milicia - Schneider, Scheel (84. Haruna), Wolf, Alempic (90.+3 Dillmann), Schumacher, Serra, Niegisch, Czerwinski, Özgün, Pavlovic (66. Kresovic)

Tore: 1:0 Brehm (9.), 1:1 Özgün (20.), 1:2 Czerwinski (75.), 2:2 Bilgin (87.), 3:2 Suljic (90.+3/HE) - Schiedsrichter: Boulghalegh (Rüsselsheim) - Zusch.: 300 J leo

Quelle: op-online.de