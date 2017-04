„Verbandsliga ist nur Bonus“

Offenbach - Die Spvgg. 05 Oberrad steht in der Fußball-Verbandsliga Süd vor einem vorentscheidenden Spiel im Abstiegskampf. Nur der Sieger im Duell gegen den Vorletzten Geinsheim kann sich berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

SC 1960 Hanau - VfB Ginsheim (Sa., 17 Uhr). Timo Dauber verletzt, Max Grammel, Kaan Köksal, Jonatan Tesfaldet und Strahinja Pajic rotgesperrt: Personell sieht es in Hanau schlecht aus. Trainer Seref Zangir will sich aber nicht beschweren: „Wir hatten schon die ganze Saison immer wieder Personalsorgen und konnten das gut kompensieren. Ich hoffe, es wird auch am Samstag so sein.“ Die gleiche Gelassenheit lebt Zangir auch in Bezug auf seine eigene Person vor. Noch sei nicht geklärt, ob er Trainer in Hanau bleibe. Eile in dieser Entscheidung sei aber auch nicht geboten. „Wir haben ein so familiäres Verhältnis und werden uns erst einmal auf den Klassenerhalt konzentrieren. Danach schauen wir weiter“, sagt Zangir.

SV Geinsheim - Spvgg. 05 Oberrad (So., 15 Uhr). Oberrad ist Drittletzter mit 27 Punkten, zum ersten Nichtabstiegsplatz fehlen der Spielvereinigung fünf Zähler. „Wir schauen nicht auf die Tabelle, Klassenerhalt hin oder her“, sagt 05er-Trainer Baldo Di Gregorio vor dem Spiel gegen den Vorletzten Geinsheim. Natürlich sei die Partie enorm wichtig, „es bringt aber nichts, sich zusätzlichen Druck zu machen.“ Zumal in Oberrad auch bei einem Abstieg in die Gruppenliga kein Chaos ausbrechen würde. Das Trainerteam hat verlängert, der Sportliche Leiter ebenso. Und auch Stammkräfte wie Timo Becker oder George Worcester haben zugesagt. „Wir planen mit der Gruppenliga, denn das ist der Ist-Zustand“, sagt Di Gregorio, „die Verbandsliga wäre nur Bonus.“

FC Kalbach - Spvgg. 03 Neu-Isenburg (So., 15 Uhr). Nach dem 0:1 im Kreispokal gegen Hessen Dreieich gastiert Spitzenreiter Neu-Isenburg beim Achten. „Das ist das viel wichtigere Spiel“, so 03er-Trainer Peter Hoffmann, „wir wollen unsere gute Leistung gegen Dreieich in Kalbach bestätigen.“ Verletzt fehlen werden jedoch Marc Züge (Muskelfaserriss) und Paul Schellhorn, der wegen einer Schambeinentzündung in dieser Saison gar nicht mehr auf dem Platz stehen wird. J dani

Quelle: op-online.de