FC Hanau 93 seit 191 Minuten ohne Tor

Offenbach - Trotz der 0:4-Pleite gegen Schlusslicht Altwiedermus führt der FC Hanau 93 weiter souverän die Tabelle der Fußball-Verbandsliga Südan. Denn auch die Verfolger ließen zuletzt einige Federn. Für Germania Ober-Roden steht das zweite Rödermark-Derby binnen zwei Wochen an.

FC Hanau 93 - Rot-Weiss Frankfurt (Sa., 14 Uhr)

„Das war vielleicht zur richtigen Zeit die richtige Warnung“, meint Hanaus Spielertrainer Christoph Prümm mit Blick auf die erste Saisonniederlage gegen Altwiedermus. Gegen die Rot-Weissen „wollen wir nochmals mit vollem Elan und Einsatz an die Sache heran gehen und das Jahr positiv abschließen. Aber wir gehen auch mit dem nötigen Respekt in die Partie, weil die Frankfurter immer für eine Überraschung gut sind und uns das Leben ordentlich schwermachen werden.“ Die Hanauer warten seit 191 Minuten auf einen eigenen Torerfolg – für einen Spitzenreiter eine eher ungewöhnliche Zeitspanne.

FC Germania Ober-Roden - FC Viktoria Urberach (So., 14 Uhr)

Nach dem 1:0-Sieg gegen die Turnerschaft vor knapp zwei Wochen steht für die Germania ein weiteres Stadtderby an. Die Germania gewann nur eine ihrer vergangenen fünf Begegnungen, zuletzt verlor die Akinwale-Truppe bei Rot-Weiß Darmstadt verdient mit 0:3.

Die Urberacher fahren nach dem jüngsten 6:2-Sieg in Unter-Abtsteinach mit breiter Brust zum Derby. „Damit haben wir uns ein bisschen unten rausgekämpft. Mal sehen, was in Ober-Roden passiert“, sagt Urberachs Trainer Lars Schmidt. Der angeschlagene Kapitän Giuseppe Serra droht erneut auszufallen. Im Hinrundenspiel hatten sich beide Kontrahenten Ende August 1:1 getrennt. Nur einen Monat später allerdings gewann die Viktoria im Dieburger Kreispokal an der Frankfurter Straße mit 4:0.

Vatanspor Bad Homburg - SC 1960 Hanau (So., 14 Uhr)

Drei Spiele trägt Raduan Balaajel nun die sportliche Verantwortung beim Verbandsligisten SC 1960 Hanau – und drei Mal blieb der Trainer mit seinem Team sieglos. Ein Traumeinstand sieht wahrlich anders aus. Immerhin holte der HSC zuletzt im Kreisderby gegen den 1. FC Erlensee einen Punkt. Im Duell in Bad Homburg sollen es deren drei sein. „Wir haben uns zuletzt nicht so präsentiert, wie eine Spitzenmannschaft das tun sollte. Wir werden eine eminent wichtige Vorbereitung vor uns haben und ich erachte es für wichtig, dass wir sie mit einem guten Gefühl angehen werden“, erhofft sich der neue Übungsleiter einen Sieg. Dieser, das weiß Belaajel, wird kein Selbstläufer. „Vatanspor verfügt über eine robuste Mannschaft, da gilt es, dagegenzuhalten.“ Belaajel hofft, dass die zuletzt erkrankt fehlenden Daniel Erbe und Sercan Demir rechtzeitig fit werden und wieder im Kader stehen.

Sandzak Frankfurt - TS Ober-Roden (So., 14 Uhr)

Nach nur zwei Punkten aus sechs Partien war das 2:0 gegen die SG Bornheim/GW für die Turnerschaft ein echter Befreiungsschlag. Gegen Schlusslicht Frankfurt wollen die Rödermarker nur nachlegen.

Bei Sandzak wurde Anfang Oktober schon über einen möglichen Rückzug spekuliert, eine Spielabsage (kampflose Niederlage in Unter-Abtsteinach) und sechs Niederlagen hintereinander schienen diese Vermutungen zu bestätigen. Zuletzt allerdings trumpften die Frankfurter mit drei Siegen in Folge auf, darunter ein 3:2 beim Aufstiegsaspiranten SC 1960 Hanau. „Die scheinen sich gefangen zu haben“, sagt auch Ober-Rodens Sprecher Norbert Eyßen. TSO-Trainer Bastian Neumann hatte sich aus den beiden Partien gegen Bornheim/GW und bei Sandzak „drei bis vier Punkte“ zum Ziel gesetzt. Mit einem Remis könnte die TSO also bestens leben. (leo/fs)

Quelle: op-online.de