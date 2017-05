Verbandsliga: Meisterparty, Aufstiegsrunde oder Frust

Offenbach - Vor dem letzten Spieltag der Fußball-Verbandsliga Süd sind alle wichtigen Entscheidungen noch offen. Weder der Meister noch alle Absteiger stehen fest.

Zu einem wichtigen Duell, um beide Fragen zu beantworten, kommt es am Samstag in Neu-Isenburg. Dort empfängt die zweitplatzierte Spielvereinigung den Tabellenzehnten aus Ober-Roden.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - TS Ober-Roden (Sa., 17 Uhr)

Für den Tabellenzweiten aus Neu-Isenburg sind noch alle Szenarien denkbar – Meisterschaft, Platz zwei, der mit der Aufstiegsrunde gekoppelt ist, sowie Rang drei, das Verfehlen des Saisonziels. Um gegen 18.45 Uhr die große Meisterparty zu starten, muss die Mannschaft von Trainer Peter Hoffmann auf die Konkurrenz hoffen. Selbst bei einem eigenen Sieg müsste Spitzenreiter Ginsheim in Alsbach verlieren – unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Zumal sich die beiden Teams nach einigen turbulenten Spielen in der Vergangenheit nicht gerade wohlgesonnen sind. Mit einem Unentschieden würde sich Neu-Isenburg Rang zwei sichern, mit einer Niederlage könnte der drittplatzierte FV Bad Vilbel (Heimspiel gegen Kalbach) noch vorbeiziehen. „Unser Mindestziel ist ein Punkt“, sagt Hoffmann, der sich ganz auf das eigene Spiel konzentrieren will: „Wir werden nicht auf Ginsheim schauen, da wir ja sowieso einen eigenen Sieg brauchen.“ Einen Beobachter dürfte der Trainer dennoch nach Alsbach schicken. Sein Traumszenario: „Wir gewinnen und werden Meister, weil Ginsheim verliert. Und Ober-Roden bleibt trotzdem in der Liga, weil deren Konkurrenten patzen.“

Auf diese Rechnung dürfte sich Gästetrainer Daniel Nister nicht einlassen wollen. Die Rödermarker benötigen einen Punkt, dann hätten sie den Klassenverbleib sicher, da sie im direkten Vergleich gegenüber den zurzeit zwei Zähler schlechter platzierten Kalbachern im Vorteil sind. Selbst bei einer Niederlage müssten die Konkurrenten aus Kalbach, Bensheim und Usingen allesamt gewinnen. „Wir sind unabhängig von den anderen Ergebnissen, deshalb schauen wir nur auf uns“, sagt Ober-Rodens Trainer Daniel Nister, „wir wollen auf Sieg spielen. Auf ein Unentschieden zu setzen, funktioniert sowieso nicht.“ Allerdings muss die TS auf die beiden gesperrten Pascal Palacios und Thomas Barowski verzichten. Zudem ist Stürmer Cengiz Veisoglu nach seiner Verletzungspause noch nicht bei hundert Prozent.

Besser sieht es personell bei den Hausherren aus. Trainer Hoffmann stehen bis auf den Langzeitverletzten Paul Schellhorn alle Akteure zur Verfügung - auch Mario Marx. Der 30-Jährige könnte, sollten sich die 03er nicht für die Aufstiegsrunde qualifizieren, nach fast 27 Jahren sein letztes Spiel im Neu-Isenburger Dress absolvieren. Der Sohn des scheidenden Präsidenten Günther Marx wurde von Trainer Hoffmann zuletzt immer seltener berücksichtigt. Entsprechend wird sich der jahrelange Anführer auf und neben dem Platz einen neuen Klub suchen.

Spvgg. 05 Oberrad - Usinger TSG (Sa., 17 Uhr)

Während es für Oberrad als bereits feststehender Absteiger nur noch um die Ehre geht, benötigt Usingen womöglich noch Punkte für den Klassenverbleib. Die vom ehemaligen Seligenstädter Marcel Kopp trainierte Mannschaft steht punktgleich mit Bensheim gerade noch über dem Strich. Einzig der für sich entschiedene direkte Vergleich würde die Usinger derzeit retten.

SC 1960 Hanau - SV 07 Geinsheim (Sa., 16 Uhr)

Geinsheim steht bereits als sicherer Absteiger fest, Hanau wird die Saison auf einem guten Mittelfeldplatz beenden. Für den derzeit auf Rang sechs platzierten Aufsteiger geht es lediglich darum, die Position zu halten oder sogar noch zu verbessern. Maximal ist die vierte Position möglich. (dani)

