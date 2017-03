Verbandsliga Süd: Oberräder planen zweigleisig

Offenbach - Während Spitzenreiter Spvgg. 03 Neu-Isenburg bereits heute Abend zum Topspiel der Fußball-Verbandsliga Süd in Bad Vilbel gastiert, steht für die übrigen Vereine der Region am Sonntag der Kampf um den Klassenerhalt im Blickpunkt.

SC 1960 Hanau - FC 07 Bensheim (So., 15 Uhr)

„Wir gehen jedes Spiel an, um Punkte zu holen“, sagt Hanaus Trainer Seref Zangir. 30 sind in dieser Saison noch zu vergeben. Aus den vergangenen beiden Partien in Wald-Michelbach und Alsbach holten die Hanauer vier Punkte, „es hätten auch sechs sein können“, meint Zangir angesichts des unglücklichen 1:1 in Alsbach in der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Strafstoß. Schlimmer noch: In dieser Partie flogen Max Grammel (Rot) und Serhat Yildiz (Gelb-Rot) vom Platz, beide fehlen gegen die Truppe von Ronny Borchers.

Dabei sind sind die 60er aufgrund einiger angeschlagener Spieler personell ohnehin nicht auf Rosen gebettet. „Die Spieler, die in den Kader rücken, machen das auch sehr gut. Wir können unsere jungen Spieler bedenkenlos bringen“, ist Zangir dennoch zuversichtlich. Über die Bensheimer sagt der SC-Trainer: „Die haben in Elton da Costa einen Ex-Profi dabei, über den sehr viel läuft. Das Hinrundenspiel haben wir unglücklich mit 1:2 verloren, wir müssen auch am Sonntag wieder das Maximum abrufen.“

SG Bruchköbel - Spvgg. 05 Oberrad (So., 15 Uhr)

Drei Siege ohne Gegentor und eine 0:4-Niederlage in Friedberg lautet die Bilanz der 05er in 2017. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt dennoch weiterhin fünf Punkte. „Die Hoffnung auf den Klassenerhalt stirbt zuletzt, wir schauen weiter von Spiel zu Spiel“, sagt Oberrads Spielausschuss Mario Di Falco. Die Kaderplanung der Spielvereinigung für die kommende Saison ist zweigleisig angesetzt: „Wir wollen auch in der Gruppenliga eine schlagkräftige Truppe stellen. Die Spieler haben erkannt, dass sie sich hier weiterentwickeln können“, erklärt Di Falco.

Und zum Spiel bei der SGB: „Die Liga ist eine Wundertüte, jeder kann jeden schlagen. Bruchköbel ist gerade zu Hause sehr stark. Trotz der drei Siege in diesem Jahr ist es wichtig, dass unsere Jungs auf dem Boden bleiben.“

SV 07 Geinsheim - TS Ober-Roden (So., 15 Uhr)

Für den Vorletzten aus Geinsheim wird es bei neun Punkten Rückstand zum rettenden Ufer schwer, die Klasse zu halten. Aufgegeben haben sich die 07er aber noch nicht, wie fünf Punkte aus den vergangenen drei Partien beweisen. Zweimal spielte Geinsheim unentschieden, zudem gelang ein 3:1-Erfolg beim Tabellenzweiten Ginsheim. „Die haben 2017 einen Punkt mehr als wir geholt, wir sind also gewarnt. Das ist eine schwere, aber auch eine machbare Aufgabe“, sagt Ober-Rodens Trainer Daniel Nister, der mit Respekt vor den gefährlichen Geinsheimern Angreifern Dominik Auer und Marcel Hammann spricht. „Die haben eine starke Offensive und stehen ansonsten sehr kompakt“, weiß Nister.

Dennoch will die Turnerschaft nach zuletzt zwei Niederlagen den elften Saisonsieg einfahren. Florian Henkel fällt allerdings weiterhin verletzt aus, Max Hesse ist angeschlagen, sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Torjäger Dejan Djordevic muss noch ein Spiel zuschauen, nachdem seine Rotsperre von sechs auf drei Partien reduziert wurde. (Leo)

Quelle: op-online.de