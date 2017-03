Muzafer Dolovac freut sich auf Partie gegen die Spielvereinigung 03

Offenbach - Dritter gegen Erster, FV Bad Vilbel gegen Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Muzafer Dolovac freut sich nicht nur aus sportlichen Gründen auf das Spitzenspiel heute Abend in der Fußball-Verbandsliga Süd.

+ Muzafer Dolovac im Trikot des FV Bad Vilbel. © vum Der 42 Jahre alte Rodgauer, bereits die zweite Saison Torwarttrainer in Bad Vilbel, trug zwei Jahre das Trikot der 03er. Noch heute erinnert sich der ehemalige Torwart gern an diese Zeit um die Jahrtausendwende in der Landesliga Süd unter den Trainern Peter Walz und Ramon Berndroth zurück – auch wenn die Neu-Isenburger damals große finanzielle Nöte hatten, anschließend sogar zurückzogen auf Offenbacher Kreisebene. „Das hat der Vorstand uns Spielern schon in der Winterpause mitgeteilt. Aber die Mannschaft um Angelo Barletta war sehr gut, die Kameradschaft einfach top. Wir hatten großen Spaß miteinander, haben nicht aufgegeben, sondern die Rückrunde ohne Geld zu Ende gespielt“, berichtet Dolovac. Er wechselte anschließend zur SG Höchst. Dolovac stand unter anderem noch beim OFC II, TGM SV Jügesheim und Germania Ober-Roden im Tor.

Mit Blick auf das Topspiel seines aktuellen Klubs gegen den ehemaligen Verein sagt er: „Die 03er sind in dieser Saison sehr stabil aufgestellt. Sie werden aufsteigen in die Hessenliga, haben es sicher auch verdient. Wir können das wohl nicht mehr schaffen, der Abstand ist nach vielen verschenkten Punkten im vergangenen Herbst einfach zu groß.“ Bad Vilbel liegt mit 39 Punkten aus 22 Spielen neun Zähler hinter den 03ern zurück, die aber schon eine Partie mehr absolviert haben. Der VfB Ginsheim kommt auf 46 Punkte (23 Spiele). Dolovac: „Wir sind zurzeit aber gut in Form, wollen die 03er auf jeden Fall ärgern. Einen Heimsieg schließe ich nicht ganz aus“, sagt er.

Bilder: 03er gewinnen in Ober-Roden Zur Fotostrecke

Und wer hat die besseren Torhüter? Dolovac muss nicht lange überlegen. „Die 03er sind schon im Vorteil, denn sie haben zwei sehr gute Keeper, beide tauglich für die Hessenliga“, sagt er über Lazar Karacevic und Andreas Rudolf. Der von ihm trainierte Robin Orband sei zwar „mit der beste Torwart der ganzen Liga“, versichert Dolovac, nach dem überraschenden Abgang von Fabio Milica in der Winterpause zu Viktoria Urberach fehle aber passender Ersatz. (app)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © vum